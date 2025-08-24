¡Escándalo en gimnasio de Tampico! Acusan de acoso sexual a hombre tras grabar en regaderas

Lo que parecía una rutina común de entrenamiento terminó en un incidente grave dentro de un gimnasio de la colonia Vista Hermosa, en Tampico.

Detienen a hombre que grababa a personas en el gimnasio

Un usuario sorprendió a un joven, identificado como Víctor “N”, cuando presuntamente lo grababa mientras se bañaba en la regadera del lugar.

El afectado no dudó en encararlo y pedir apoyo inmediato al personal del inmueble para evitar que escapara. El señalado, de entre 20 y 25 años y originario de Álamo Temapache, intentó borrar las evidencias, pero su celular quedó bajo revisión de las autoridades.

¿Qué encontraron en el celular del detenido por grabar dentro de un gimnasio en Tampico?

Elementos de la Guardia Estatal llegaron tras el reporte y aseguraron el teléfono móvil del acusado. Al revisar el dispositivo encontraron no solo el material grabado en ese momento, sino también otros videos almacenados en la sección de eliminados.

Entre los archivos se hallaron grabaciones del pasado 19 de agosto, lo que sugiere que no era la primera vez que Víctor “N” realizaba este tipo de actos. En dichas imágenes aparecían más usuarios del gimnasio, lo que abre la posibilidad de que existan varias víctimas de acoso.

Acusado de acoso sexual fue liberado

De acuerdo con el abogado del afectado, Jesús Abraham Martínez García, el presunto responsable fue puesto bajo arresto y llevado a barandilla. Sin embargo, horas después recuperó su libertad al pagar una multa fijada por un juez.

El defensor legal consideró la decisión como un acto de negligencia, argumentando que los hechos ameritan un proceso más severo por tratarse de una violación a la intimidad de varias personas.

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas informó que continuará con las investigaciones para determinar responsabilidades y posibles sanciones contra el señalado.

¿Cuál es la pena por difundir fotos sin consentimiento, según la Ley Olimpia?

En México, grabar a una persona sin su consentimiento en situaciones privadas es un delito grave que puede ser sancionado con prisión y multas económicas, pues de acuerdo con la Ley Olimpia, las sanciones para quienes violan la intimidad sexual de una persona, incluyen: