VIDEO: Así encontraron con vida al arquitecto secuestrado mientras trabajaba en Montemorelos, Nuevo León

La Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León localizó con vida a Luis René López, un joven arquitecto de 24 años egresado del Tecnológico de Monterrey, quien fue secuestrado el pasado 20 de agosto afuera de una secundaria en el municipio de Montemorelos.

Rescatan con vida a joven arquitecto en Montemorelos, Nuevo León

El operativo de rescate se llevó a cabo la medianoche del sábado 23 de agosto, cuando los agentes antisecuestros ubicaron a la víctima en un predio cercano al kilómetro 60 de la carretera libre a Saltillo, a la altura del municipio de Santa Catarina.

Los videos difundidos por la autoridad muestran al joven dentro de un automóvil blanco en la entrada de un comedero, donde finalmente fue encontrado con vida.

#FiscaliaNL informa que derivado de un operativo efectuado por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y de la Fiscalía Especializada Antisecuestros fue localizado con vida y en buen estado de salud en Santa Catarina, N.L, un adulto masculino que fue privado de su…

En el sitio también fue asegurado un vehículo , aunque hasta el momento las autoridades no han reportado personas detenidas.

#NuevoLóen | Momento del rescate de un joven arquitecto que había sido levantado en #Montemorelos.



📹 | Fiscalía de Nuevo León. pic.twitter.com/3RVhjN36g3 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 24, 2025

De acuerdo con la Fiscalía, el joven se encontraba en buen estado de salud al momento de ser localizado, finalmente, el arquitecto fue trasladado a las instalaciones de la Unidad Antisecuestros para rendir declaración, custodiado por cinco unidades de la AEI.

¿Cómo secuestraron al arquitecto?

Luis René había sido contratado para trabajos de rehabilitación de salones y canchas en la Escuela Secundaria Antonio de la Garza García, ubicada en Montemorelos.

🚨 El arquitecto que fue plagiado el pasado martes en una secundaria de Montemorelos fue rescatado en un predio de Santa Catarina.



El operativo de la liberación realizado por elementos antisecuestros se llevó a cabo sobre la Carretera Libre a Saltillo, a la altura del kilómetro… pic.twitter.com/zsLK3OYn2F — INFO7MTY (@info7mty) August 24, 2025

Según la parte oficial, al llegar al plantel alrededor del mediodía del miércoles, fue sorprendido por al menos dos sujetos que lo sometieron violentamente y lo obligaron a subir a otro vehículo.

El secuestro generó un fuerte despliegue de agentes ministeriales y policías locales, quienes desde ese momento comenzaron las labores de búsqueda.

Luis René, originario de Sonora, pero residente en Monterrey, había concluido su carrera en arquitectura en el Tec de Monterrey apenas en diciembre de 2024.

Su secuestro y rescate causaron gran impacto en la comunidad estudiantil y en la zona, ya que fue privado de la libertad en pleno horario escolar y frente a una institución educativa.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que la investigación continúa abierta para dar con los responsables del secuestro.