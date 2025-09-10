¡Adiós, Musk! Larry Ellison se convierte en el hombre más rico del mundo impulsado por la Inteligencia Artificial

Un cambio histórico sacude el universo de los multimillonarios. Por primera vez, el cofundador de Oracle, Larry Ellison, ha desbancado a Elon Musk para convertirse en la persona más rica del mundo. Según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg, la riqueza de Ellison se disparó en 100 mil millones de dólares en un solo día, catapultándolo a la cima con un patrimonio neto de 393 mil millones de dólares, superando por ocho mil millones los 385 mil millones de Musk. Este vertiginoso ascenso se debe a un factor clave: el auge de la inteligencia artificial y el papel fundamental de Oracle en este mercado y aquí te contamos.

La impresionante escalada de Ellison no es casualidad. Las acciones de Oracle, donde es el mayor accionista individual, experimentaron su mayor ganancia en un solo día desde 1992, tras el anuncio de la firma de contratos multimillonarios con clientes de IA. Este movimiento subraya el papel crucial que las capacidades de centro de datos de Oracle están jugando en la era de la IA, atrayendo a las empresas tecnológicas de punta que necesitan infraestructura robusta y confiable.

¿Quién es Larry Ellison y a qué se dedica?

Larry Ellison es un titán de la tecnología, un visionario con una trayectoria de casi cinco décadas en el sector. A sus 81 años, es el cofundador, presidente ejecutivo y director de tecnología de Oracle Corporation.

Oracle Corporation, la empresa que fundó en 1977 junto a Bob Miner y Ed Oates, comenzó como un proyecto para la CIA llamado “Oracle”. Rápidamente, se transformó en un gigante global del software empresarial, especializado en bases de datos y soluciones de nube. Hoy en día, Oracle es una pieza fundamental en la infraestructura digital de miles de empresas alrededor del mundo, y su reciente enfoque en la infraestructura de IA ha demostrado ser una jugada maestra.

Más allá de su rol en Oracle, Ellison es conocido por su estilo de vida excéntrico y sus diversas pasiones. En 2012, compró el 98% de la isla hawaiana de Lanai, un paraíso tropical que también fue el escenario de la boda de Bill y Melinda Gates. Además de su propiedad de lujo, Ellison es un ávido regatista. Su equipo, el Oracle Team USA, ganó la Copa América en 2013, demostrando su espíritu competitivo fuera del mundo de los negocios. También cofundó SailGP, una liga de carreras de catamaranes de alta velocidad que atrae a inversores y patrocinadores famosos.

Su influencia también se extiende al mundo del deporte y la política. Ellison es el principal impulsor del torneo de tenis Indian Wells en California, transformándolo en un evento de élite conocido como el “quinto Grand Slam”. Ha donado millones de dólares a causas políticas conservadoras y republicanas, manteniendo una estrecha relación con figuras como Donald Trump.

Ellison también ha mostrado su compromiso con la filantropía. En 2010, se unió a la iniciativa The Giving Pledge, prometiendo donar al menos el 95% de su fortuna a la caridad. Recientemente, ha enfocado sus esfuerzos filantrópicos a través del Instituto Tecnológico Ellison, centrado en la investigación médica, la seguridad alimentaria y el desarrollo de energía limpia.