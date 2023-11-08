¿Lucía Meza será la candidata del Frente Amplio por México en Morelos? Esto dice el PRD

A lo largo del martes 7 de noviembre, el secretario general del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Matías Quiroz, ofreció un mensaje en el que habló sobre el panorama para las elecciones 2024, especialmente para la gubernatura de Morelos en la que consideró que la senadora Lucía Meza Guzmán es la idónea para ser candidata.

En redes sociales adelantó la fecha tentativa en que podría ser presentada como candidata, estas serían el jueves 9 o viernes 10 de noviembre, apegándose a lo acordado en los recientes días respecto a que una mujer encabezaría la lista.

“El pasado viernes finalmente fue confirmado por la Dirección Nacional del PRD que el género para el estado de Morelos es mujer y en quien se han generado los acuerdos, tanto del PRI, del PAN, como del PRD, para encabezar dicha candidatura será la hoy senadora por Morena, la señora Lucía Meza”, explicó.

Lucía Meza arremetió contra Morena por no dejarla participar en las encuestas internas

La actividad política de Lucía Meza aumentó en los últimos días, recientemente se apoyó en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para confirmar que Morena no respetó sus derechos al negarle participar en la encuesta para encontrar al coordinador o coordinadora de la Cuarta Transformación en Morelos.

“La justicia electoral nos dio la razón y confirmó que la Comisión de Honestidad de Morena violó mis derechos electorales al no incluirme en la encuesta para elegir candidata a gobernadora de Morena. Con esta resolución unánime, se confirma la traición de la cúpula de Morena a las y los morelenses, a pesar de ser la candidata más competitiva nos cerraron la puerta”, aseguró.

#ElPuebloManda, y vamos a asumir la decisión que nos mandatan las y los morelenses, tomaremos una definición para recuperar la dignidad de Morelos, y evitar que siga la corrupción 6 años más. La ley nos dio la razón y la verdad siempre sale a la luz. pic.twitter.com/jRr2GQ5VZo — Lucy Meza (@LucyMezaGzm) November 7, 2023

¿Cuáles son las fechas claves en Morelos rumbo a las elecciones 2024?

El Instituto Nacional Electoral (INE) estableció las fechas más importantes en el estado de Morelos rumbo a las elecciones 2024, pues no sólo está en juego la gubernatura, también diputaciones, presidencias municipales, sindicaturas y regidurías, por esto te contamos los días que debes marcar en el calendario.