VIDEO: ¿Qué pasó con el paciente? Ambulancia del IMSS se incendia en caseta de Manzanillo-Colima

Se incendia una ambulancia del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Este miércoles se llevaron un gran susto los tripulantes de una ambulancia del IMSS, esto porque se comenzó a incendiarse sobre la caseta de peaje de la Autopista Manzanillo-Colima.

Hasta el momento, se desconoce el motivo que originó el fuego. De acuerdo con el comunicado del IMSS de Colima, el operador resultó con quemaduras leves, mientras el paciente, su familiar y el resto del personal que viajaba en la unidad se encuentran fuera de peligro.

¿Qué pasó con el paciente que llevaba la ambulancia que se incendió?

De acuerdo con el comunicado emitido por IMSS Colima , tanto el paciente trasladado como su familiar y el personal que viajaba en la unidad se encuentran en buen estado de salud, sin lesiones.

El único afectado fue el operador de la ambulancia, quien presentó quemaduras aparentemente leves y ya recibe la atención médica correspondiente.

El IMSS informó que se inició una investigación interna para determinar las causas del incendio, ya que hasta el momento no se ha precisado qué originó el fuego.

Tras el incidente, una ambulancia procedente de Tecomán acudió de inmediato para continuar con el traslado del paciente sin poner en riesgo su atención médica.

IMSS COLIMA INFORMA



Respecto al incendio de una ambulancia en la caseta de Cuyutlán, municipio de Armería. pic.twitter.com/H9Q3URAF5F — IMSS Colima (@IMSSColima) December 3, 2025

Además, personal de las áreas Médica, Administrativa y Jurídica del instituto se trasladó al lugar para atender la situación y dar seguimiento conforme a los protocolos institucionales.

Las autoridades reiteraron que todos los ocupantes de la ambulancia están fuera de peligro y que el operador ya está siendo atendido.

¿Qué pasó con la ambulancia que cargaba loseta en Cuautitlán Izcalli?

El pasado 1 de diciembre, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) expresó su rechazo al uso inapropiado de vehículos oficiales, luego de que una cámara de seguridad captara una ambulancia de la institución que fue captado trasladando material de construcción hacia una vivienda en la colonia Sección Parques, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

La dependencia informó que el responsable ya fue identificado y que no se permitirán este tipo de conductas.

#ZCN I Usan ambulancia del @IMSS_Bienestar para flete de loseta, esto en #Izcalli.



Se ha hecho viral este video en el que se observa a varias personas sacar de una ambulancia material para construcción. Esto habría sucedido en la colonia Sección Parques en Cuautitlán Izcalli. pic.twitter.com/Mg8RMudZ74 — Zona Cero Noticias Edoméx (@zonaceroedomex) December 2, 2025

Por ello, la persona involucrada fue turnada al área de Relaciones Laborales para iniciar el procedimiento correspondiente, a fin de determinar la sanción administrativa que podría aplicarse conforme a la normativa interna.