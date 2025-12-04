Personas armadas ingresan a hotel en Culiacán e incendian habitación

Personas armadas ingresaron a un conocido hotel ubicado en la carretera México 15, salida norte de Culiacán, Sinaloa, quienes además iniciaron un incendio en el interior de una de las habitaciones.

La Secretaría de Seguridad Pública del estado informó que los hechos fueron reportados este 3 de diciembre de 2025 a través de una denuncia ciudadana al número de emergencia 911.

Detienen a dos personas y aseguran un vehículo

Personal del Grupo Interinstitucional atendió el reporte y al llegar al lugar detuvieron a dos civiles armados como presuntos responsables del hecho, así como un vehículo.

El Heroico Cuerpo de Bomberos logró controlar el conato de incendio sin que se registraran mayores daños al inmueble y al momento no se reportan personas lesionadas.

En tanto, se desconoce el motivo de por qué llegaron armados y si las personas detenidas forman parte de algún grupo delictivo que opera en la zona.

#SSPSinaloa informa que, este 3 de diciembre de 2025, se recibió una denuncia ciudadana al 9-1-1 reportando la presencia de personas armadas en un conocido hotel, ubicado en la carretera México 15, salida norte de Culiacán, quienes además iniciaron un incendio en el interior de… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) December 4, 2025

Caen dos en Navolato con armas, cargadores y cartuchos

En tanto, dos hombres fueron detenidos con armas cortas, cargadores, cartuchos y una motocicleta con reporte de robo en el municipio de Navolato.

Al realizar reconocimientos terrestres en inmediaciones del poblado San Pedro, elementos de la Guardia Nacional localizaron y aseguraron:



2 armas cortas

2 cargadores

26 cartuchos

1 motocicleta con reporte de robo

Los dos detenidos, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para realizar las indagaciones correspondientes.

Paramédicos enfrentan las balas para salvar vidas: La realidad de la narcoguerra en Sinaloa

Aseguran celulares a reos en centro penitenciario en Sinaloa

Por otra parte, autoridades de seguridad llevaron a cabo la revisión de dos módulos del Centro Penitenciario Aguaruto, ubicado en la capital del estado.

Dicha acción fue realizada por elementos del GOES, con el apoyo de una base de operaciones de la Guardia Nacional y otra base de operaciones del Ejército Mexicano, que brindaron seguridad en la periferia del inmueble penitenciario, donde se encontraron entre los reos:



7 teléfonos celulares

19 cargadores para teléfono celular

4 memorias USB

5 chips para teléfono celular

1 módem

7 punzones

1 objeto contundente

Todo lo anterior fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales para que lleven a cabo las investigaciones correspondientes.