Temblor hoy en Oaxaca; sismo de 5.6 sacude la zona de Crucecita esta noche

Un temblor sorprendió a los habitantes de Oaxaca. Reportan sismo de magnitud 5.6 se registró la noche de este miércoles en la región de Oaxaca, con epicentro ubicado a 40 kilómetros al este de Crucecita.

Reportan fuerte sismo en zona de Crucecita

De acuerdo con el reporte preliminar, el movimiento telúrico ocurrió a las 21:45 horas y tuvo una profundidad de 10 kilómetros, activando la percepción en diversas comunidades cercanas.

Preliminar: SISMO Magnitud 5.6 Loc 40 km al ESTE de CRUCECITA, OAX 03/12/25 21:45:04 Lat 15.73 Lon -95.76 Pf 10 km pic.twitter.com/dNM4odkyne — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) December 4, 2025

Autoridades continúan monitoreando la zona de la Crucecita para descartar posibles afectaciones. "Pues venía llegando del trabajo dejé mis cosas y me dirigía para el baño, al momento de tomar la puerta se sintió un jalón bien fuerte y se movieron las ventanas, así que corrí a ver a mis hermanos que ya estaban durmiendo, pero en lo que llegué ya había bajado la frecuencia solo el corazón quedó un poquito acelerado", mencionó Enrique, habitante de Oaxaca.

SISMO Magnitud 5.2 Loc 48 km al SURESTE de CRUCECITA, OAX 03/12/25 21:45:03 Lat 15.62 Lon -95.71 Pf 9 km pic.twitter.com/5LBe85FoQL — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) December 4, 2025

El último movimiento se registró a las 21:45 horas, con una magnitud de 5.2: "Pues se sintió un jalón fuerte primero y después el movimiento ondulatorio que duró unos segundos, aquí en la casa que ya puse esferas se movieron. Pero no sonó la alerta, que siento que es mejor porque solo asusta", dijo Amelía Aquino, habitante de Oaxaca.

Durante la tarde del día de hoy, el estado de Oaxaca ha estado sintiendo movimientos telúricos, desde las siete de la tarde con un sismo de 4.3, hasta el más fuerte que se registró que fue de 5.6.

El gobernador de Oaxaca, activó los protocolos para evaluar las posibles afectaciones. "Hace unos momentos se registró un sismo de magnitud preliminar de 5.6 con epicentro al este de La Crucecita Huatulco, Oaxaca. Hemos activado los protocolos correspondientes a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil para evaluar posibles afectaciones", dijo por medio de sus redes sociales oficiales.

Hace unos momentos se registró un sismo de magnitud preliminar de 5.6 con epicentro al este de La Crucecita Huatulco, Oaxaca.



Hemos activado los protocolos correspondientes a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil para evaluar posibles afectaciones. — Salomón Jara Cruz (@salomonj) December 4, 2025

¿Por qué no se activó la alerta sísmica en la CDMX hoy 3 de diciembre?

La alerta se activa con sismos de magnitud cercana a 6 y se transmite a través de los altavoces distribuidos en las 16 Alcaldías de la Ciudad de México (CDMX).

La Alerta Sísmica no siempre se activa durante un movimiento telúrico, y esto depende de diversos factores técnicos establecidos por el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano (SASMEX).

En primer lugar, la alerta no suena cuando la estimación inicial de los sensores determina que la magnitud del sismo no alcanza los rangos de alertamiento.

Tampoco se activa cuando los sismos son lejanos a las ciudades, ya que las ondas sísmicas se atenúan durante su propagación y pueden llegar a ser imperceptibles; en estos casos, el sistema prioriza alertar únicamente a las zonas más cercanas al epicentro.

Otro escenario en el que la alerta no se emite es cuando el movimiento ocurre demasiado lejos de los sensores y las ondas son tan pequeñas que pueden pasar desapercibidas o no detectarse con claridad.

Finalmente, en sismos muy locales o cercanos al punto donde se ubican los receptores, la Alerta Sísmica no se activa debido a que la proximidad del epicentro no permite tiempo suficiente para generar un aviso previo.