Cayó “La Vero”: así operó el grupo acusado del feminicidio de la abogada Emilia Ortega en Tijuana

A 15 días del feminicidio de la abogada y docente Emilia Ortega Aceves, la Fiscalía de Baja California logró la detención de tres personas presuntamente involucradas en el ataque ocurrido el 18 de noviembre en Tijuana.

De acuerdo con la investigación, la víctima fue asesinada mientras conducía su vehículo, en un ataque directo que quedó registrado en cámaras de videovigilancia.

Captan feminicidio en Tijuana

Las grabaciones muestran cómo un automóvil blanco se emparejó al vehículo de la abogada justo en el momento del ataque. Además, las autoridades identificaron un segundo vehículo, el cual habría sido utilizado como unidad de avanzada, encargado de seguir los movimientos de Ortega antes del homicidio.

A partir de estas imágenes, coincidencias en rutas y testimonios, la Fiscalía integró las líneas de investigación que permitieron solicitar órdenes de aprehensión contra tres personas: Daniel N., alias “El Güero”; Brayan N.; y Guadalupe N., conocida como “La Vero”.

¿Quién es "La Vero", involucrada en el feminicidio de la abogada en Tijuana?

Según la autoridad, “La Vero” jugó un papel clave: habría sido la encargada de informar el momento oportuno para atacar a la abogada. En el registro de su traslado al penal de La Mesa se observa a los tres detenidos caminando cabizbajos, escoltados por custodios. Hasta el corte de esta publicación, la investigación continúa abierta y con varias líneas en desarrollo.

Por otra parte, familiares y amigos de Emilia Ortega han salido a las calles en días anteriores a pedir justicia, aseguran que no quieren un "pésame" de las autoridades, sino justicia.

Tijuana, entre los municipios con más feminicidios en México

El caso de Emilia Ortega ocurre en un contexto alarmante para Baja California. Tijuana se ubica entre los tres municipios con más feminicidios del país.

Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) señalan que, entre enero y octubre de 2025, se registraron 12 feminicidios en este municipio.

La lista la encabezan:



Culiacán, con 26 casos

Ciudad Juárez, con 17

Tijuana, con 12

Estas cifras mantienen a la ciudad en un foco rojo por violencia de género, mientras colectivos y familias exigen mayor atención, prevención y acceso a justicia. En un país donde todos los días más de 10 mujeres son asesinadas.