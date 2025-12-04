Caravana de Tractores: Carreteras colapsadas por agricultores que protestan contra Ley de Aguas

El país amaneció con parálisis en múltiples carreteras debido a una combinación de protestas y el avance de la Gran Caravana de Tractores por el Agua, que desde temprano se dirige hacia la Ciudad de México. Miles de automovilistas permanecen varados y varias rutas federales reportan cierres totales.

El punto más crítico se ubica en la Autopista Acatzingo–Ciudad Mendoza, en el km 185, donde un grupo de manifestantes mantiene el cierre total en ambos sentidos. Capufe pidió a los conductores desviarse hacia la carretera libre a la altura del km 181, en Francisco I. Madero.

La ruta Puebla–Orizaba lleva más de 12 horas detenida

La afectación más prolongada se registra en la zona de Quecholac, donde la Autopista Puebla–Orizaba permanecía cerrada desde la noche anterior. A las 5:45 AM de este miércoles, Capufe confirmó que el bloqueo sigue, dejando atrapados a miles de automovilistas sin posibilidad de avanzar por más de 24 horas.

Hace unos minutos, los manifestantes, se retiraron de la zona. Sin embargo, aún se registra carga vehicular intensa. Unidades de CAPUFE realizan operativo de vialidad. Atiende las indicaciones viales y maneja con precaución.

Esta región se ha convertido en un cuello de botella: tráfico detenido más de medio día, largas filas y conductores sin alimentos ni información precisa, debido a que las unidades avanzan cerca de 40 kilómetros por hora.

La Caravana de Tractores avanza hacia CDMX

Desde las 6:30 AM, miles de agricultores avanzan rumbo a la capital. La caravana salió desde Cuapiaxtla, Tlaxcala, el martes por la tarde y pasó la noche en Calpulalpan, donde hicieron una pausa técnica para continuar su avance este miércoles. Recordar que algunos tractores ya llegaron esta mañana, circularon por la Avenida 608, en la alcaldía Gustavo A. Madero hasta llegar a la Cámara de Diputados, donde se fueron después de las 4 de la tarde.

¿Qué piden los agricultores?

Los agricultores buscan frenar la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, que consideran una amenaza para su acceso al agua. Aunque lograron algunos ajustes —como asegurar que las concesiones de agua puedan heredarse—, mantienen la protesta por el resto del dictamen que se votará hoy en la Cámara de Diputados.

Los líderes del movimiento han dejado claro que, si el resultado no les favorece, los tractores podrían dirigirse directamente a San Lázaro o incluso a Palacio Nacional, lo que anticipa más bloqueos en la Ciudad de México.

Cerca de las 4 de la tarde, los productores agrícolas subieron a sus unidades y se retiraron del exterior de la #CámaradeDiputados



Vía @AntonioHuitzil2https://t.co/CGvdlzf4bp pic.twitter.com/Ef0YhMlXDl — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 3, 2025

Afectaciones en Chihuahua, Guanajuato y Querétaro por bloqueos de agricultores

El norte del país también enfrenta complicaciones. En Chihuahua, los manifestantes mantienen bloqueados al menos cinco cruces internacionales entre México y Estados Unidos, afectando rutas de conexión regional.

En Guanajuato y Querétaro, el tráfico es extremadamente lento debido a cierres intermitentes por el paso de la caravana. Los municipios más afectados son León, Celaya, Irapuato y Silao.

Principales carreteras afectadas en esta región:



Manuel Doblado–León–San Pancho

Autopista 45D Plan de Ayala León

Carretera Federal 45 Silao–León–Irapuato

Carretera Federal 90 Santa Ana Pacueco–Pénjamo–Irapuato

Carretera Federal 57 San Luis de la Paz–Querétaro–San José Iturbide–Doctor Mora

Carretera Federal 51 Salvatierra–Celaya

Carretera Federal 110 tramo Romita

Las protestas del sector agrario y transportista también han provocado cierres en otras rutas del país:



Autopista Guadalajara–Colima

Carretera libre La Barca–Atotonilco

Carretera libre Irapuato–Guadalajara

Libramiento Sur de Guadalajara

Carretera Raudales de Malpaso–El Bellote

Carretera La Tinaja–Cosoleacaque

Carretera Ciudad Victoria–Matamoros

Autopista México–Puebla

Autopista Isla–Acayucan

El panorama vial de este miércoles se mantiene crítico y en constante cambio, por lo que autoridades y servicios de emergencia piden evitar las zonas afectadas y tomar rutas alternas siempre que sea posible.

Planean aprobar "fast track" la Ley de Aguas

A horas de que llegue la polémica Ley de Aguas que establece que las concesiones para el uso de agua ya no se podrán transferir entre particulares y la Conagua las tendrá que reasignar, el Senado alista sesionar a las 8.00 de la mañana de este jueves y en otra sede. Sobre este asunto, el líder del PRI y senador, Alejandro Moreno, alertó que Morena y sus aliados buscan darle “fast track” a la aprobación sin escuchar a ningún campesino.

Agricultores denuncian que una diputada los traicionó

Los campesinos llegaron al Senado para solicitar a legisladores que las concesiones para uso de agua no se conviertan en permisos para que delegados de Conagua tengan control político. Los campesinos acusaron de traición a la diputada del PT, Lilia Aguilar, quien asegura los escuchó, pero no movió ni un dedo para ajustar el dictamen.

“Lilia Aguilar que es de Chihuahua por si fuera poco y yo soy Javier Jurado Rodríguez , soy Chihuahua y mi paisana nos traicionó. No nada más nos traicionó nos mintió porque dijeron que iba hacer el papel como estaba reformado y una hora lo cambiaron y eso no se vale y eso una traición muy grande”, señaló el agricultor.

Por otra parte, transportistas del sur del país se sumarán a paros, debido a que consideran que campesinos fueron traicionados por legisladores de Morena y PT en la conformación de la Ley de Aguas. Señalaron que hasta la noche de este miércoles hay más de cinco estados con bloqueos.