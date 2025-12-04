El nuevo Reglamento de Tránsito del Estado de México contempla infracciones a conductores que queden registrados a través de un sistema de 38 cámaras que se usarán para el registro de fotomultas en el Edomex, pero ¿en dónde se encuentran? Aquí te decimos el punto exacto de todas.

En su actualización, el Reglamento de Tránsito del Edomex, que entró en vigor el 25 de noviembre de 2025, se buscó fortalecer la seguridad en carriles confinados y ciclovías, aplicando a los conductores fotomultas mediante un sistema de cámaras.

¿Cuál es la multa por invadir el carril confinado del Mexibús y ciclovías?

Las sanciones por invadir un carril confinado de transporte público masivo, como el Mexibús, o bien, las ciclovías, se aplicarán en el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), la cual es de $113.14 pesos.

De acuerdo con el nuevo Reglamento de Tránsito del Edomex, invadir el carril confinado para los vehículos de transporte público, masivo o de alta capacidad y ciclovías, la sanción será:



16 veces la UMA - mil 810 pesos



18 veces la UMA - 2 mil 37 pesos



20 veces la UMA - 2 mil 263 pesos



Retención del vehículo



¿Dónde están las cámaras de las fotomultas en el Edomex?

El nuevo ordenamiento define como invasión, cuando el conductor circule, cruce, gire, se detenga y estacione, o realice ascenso o descenso de personas, carga o descarga de bienes o efectuar maniobras dentro de espacios exclusivos para el transporte público, ciclistas y vehículos no motorizados.

El Artículo 125 Bis del Reglamento de Tránsito establece que los equipos o sistemas tecnológicos autorizados para infraccionar podrán ser electromecánicos, fotográficos o de video, y servirán para regular, controlar y dirigir el tránsito de vehículos, así como para captar y generar infracciones.

Las 38 cámaras que harán el reconocimiento de placas para las fotomultas a quien invada el carril del Mexibús se ubicarán de la siguiente manera:



Mexibús Unitec Mexibús Alfredo Torres Mexibús Vocacional 3 Mexibús Las Américas Mexibús 1.º de Mayo Mexibús Jardines de Morelos Mexibús 19 de Septiembre Mexibús Insurgentes Mexibús Hidalgo Mexibús Cuauhtémoc Norte Mexibús Morelos Mexibús Agricultura Mexibús Guadalupe Victoria Mexibús FOVISSTE Mexibús San Francisco Mexibús Coacalco Berriozábal Mexibús Cartagena Mexibús Chilpan Mexibús Lechería Mexibús Bordo de Xochiaca Mexibús Torres Mexibús Guerrero Chimalli Mexibús Palacio Municipal Mexibús Acuitlapilco Mexibús Santa Elena Mexibús La Presa Mexibús General Vicente Villada Mexibús Rancho Grande Mexibús Periférico Mexibús Vía Morelos Mexibús 5 de Febrero Mexibús Clínica 93 Mexibús Tulpetlac Mexibús Nuevo Laredo Mexibús San Cristóbal Mexibús Puente de Fierro Mexibús Central de Abastos Mexibús Santa María Chiconautla

Así aplicarán multas por invadir ciclovías en Edomex

En el caso de los conductores que obstruyan el paso en las ciclovías, las infracciones se realizarán con dispositivos manuelas (hand held), utilizados por mujeres agentes de tránsito estatales o municipales.

En caso de que un conductor sea sancionado, tendrá un descuento en el pago de la multa del 50 por ciento dentro de los 15 días hábiles siguientes, a partir de la fecha en que la infracción haya sido emitida o notificada en el domicilio, esta última para el caso de invasión o exceso de velocidad en el sistema de Mexibús.