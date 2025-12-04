Logo InklusionSitio accesible
Nuevas fotomultas en Edomex: ubicación exacta de las 38 cámaras que podrían infraccionarte

Conoce aquí la ubicación de las cámaras que captarán a los conductores que no respeten el nuevo Reglamento de Tránsito, que contempla fotomultas en Edomex.

Ubicación de fotomultas en Edomex.
El nuevo Reglamento de Tránsito del Edomex entró en vigor en noviembre.|Secretaría de Movilidad del Edomex.
Escrito por: Iván Ramírez

El nuevo Reglamento de Tránsito del Estado de México contempla infracciones a conductores que queden registrados a través de un sistema de 38 cámaras que se usarán para el registro de fotomultas en el Edomex, pero ¿en dónde se encuentran? Aquí te decimos el punto exacto de todas.

En su actualización, el Reglamento de Tránsito del Edomex, que entró en vigor el 25 de noviembre de 2025, se buscó fortalecer la seguridad en carriles confinados y ciclovías, aplicando a los conductores fotomultas mediante un sistema de cámaras.

¿Cuál es la multa por invadir el carril confinado del Mexibús y ciclovías?

Las sanciones por invadir un carril confinado de transporte público masivo, como el Mexibús, o bien, las ciclovías, se aplicarán en el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), la cual es de $113.14 pesos.

De acuerdo con el nuevo Reglamento de Tránsito del Edomex, invadir el carril confinado para los vehículos de transporte público, masivo o de alta capacidad y ciclovías, la sanción será:

  • 16 veces la UMA - mil 810 pesos
  • 18 veces la UMA - 2 mil 37 pesos
  • 20 veces la UMA - 2 mil 263 pesos
  • Retención del vehículo

¿Dónde están las cámaras de las fotomultas en el Edomex?

El nuevo ordenamiento define como invasión, cuando el conductor circule, cruce, gire, se detenga y estacione, o realice ascenso o descenso de personas, carga o descarga de bienes o efectuar maniobras dentro de espacios exclusivos para el transporte público, ciclistas y vehículos no motorizados.

El Artículo 125 Bis del Reglamento de Tránsito establece que los equipos o sistemas tecnológicos autorizados para infraccionar podrán ser electromecánicos, fotográficos o de video, y servirán para regular, controlar y dirigir el tránsito de vehículos, así como para captar y generar infracciones.

Las 38 cámaras que harán el reconocimiento de placas para las fotomultas a quien invada el carril del Mexibús se ubicarán de la siguiente manera:

  1. Mexibús Unitec
  2. Mexibús Alfredo Torres
  3. Mexibús Vocacional 3
  4. Mexibús Las Américas
  5. Mexibús 1.º de Mayo
  6. Mexibús Jardines de Morelos
  7. Mexibús 19 de Septiembre
  8. Mexibús Insurgentes
  9. Mexibús Hidalgo
  10. Mexibús Cuauhtémoc Norte
  11. Mexibús Morelos
  12. Mexibús Agricultura
  13. Mexibús Guadalupe Victoria
  14. Mexibús FOVISSTE
  15. Mexibús San Francisco
  16. Mexibús Coacalco Berriozábal
  17. Mexibús Cartagena
  18. Mexibús Chilpan
  19. Mexibús Lechería
  20. Mexibús Bordo de Xochiaca
  21. Mexibús Torres
  22. Mexibús Guerrero Chimalli
  23. Mexibús Palacio Municipal
  24. Mexibús Acuitlapilco
  25. Mexibús Santa Elena
  26. Mexibús La Presa
  27. Mexibús General Vicente Villada
  28. Mexibús Rancho Grande
  29. Mexibús Periférico
  30. Mexibús Vía Morelos
  31. Mexibús 5 de Febrero
  32. Mexibús Clínica 93
  33. Mexibús Tulpetlac
  34. Mexibús Nuevo Laredo
  35. Mexibús San Cristóbal
  36. Mexibús Puente de Fierro
  37. Mexibús Central de Abastos
  38. Mexibús Santa María Chiconautla

Así aplicarán multas por invadir ciclovías en Edomex

En el caso de los conductores que obstruyan el paso en las ciclovías, las infracciones se realizarán con dispositivos manuelas (hand held), utilizados por mujeres agentes de tránsito estatales o municipales.

En caso de que un conductor sea sancionado, tendrá un descuento en el pago de la multa del 50 por ciento dentro de los 15 días hábiles siguientes, a partir de la fecha en que la infracción haya sido emitida o notificada en el domicilio, esta última para el caso de invasión o exceso de velocidad en el sistema de Mexibús.

