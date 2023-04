¿Por qué le dicen Luna Rosa al evento astronómico de abril 2023 y cómo verla en México?

Este evento astronómico tendrá su fecha el próximo 6 de abril 2023, durante el Jueves Santo. La Luna Rosa es una de las principales fases lunares de este satélite (Luna nueva, cuarto creciente, Luna llena y cuarto menguante). Para sorpresa de muchos, el nombre de este espectáculo no es porque se pueda apreciar de algún color, sino que tiene una historia detrás.

Este mes está lleno de eventos astronómicos, siendo la Luna Rosa uno de los favoritos de los amantes del cielo. El fenómeno de la Luna llena de abril 2023 sucede cuando la Tierra se sitúa en línea recta entre el Sol y el satélite, provocando que el disco lunar se ilumine de forma completa.

¿Qué significado tiene la Luna Rosa?

La Luna rosa cambia su nombre al pasar de los meses. Algunas veces es la luna de flores, fresa, ciervo, esturión, cosecha, cazador, castor o fría, y estos cambios se deben a que las culturas de nativos norteamericanos utilizaban este evento astronómico para rastrear el cambio de los meses y estaciones.

También es conocida como Luna de Pascua, pues coincide con el calendario litúrgico cristiano en referencia a la Semana Santa 2023. A esta luna se le llama rosa por el color del musgo rosa o flox de tierra silvestre, y es una de las flores que se da a principios de primavera. Realmente no se le podrá apreciar en el color al que hace referencia el nombre, aunque en otras ocasiones se le puede apreciar blanca, gris, amarilla, naranja o rojiza, pero el que no se vea rosada no le resta belleza.

¿Cuál es la mejor hora para ver la Luna Rosa el jueves 6 de abril de 2023?

La Luna Rosa de abril 2023 ocurrirá el próximo jueves, el mejor día marcado en el calendario para ver el espectáculo; en esta fecha alcanzará su máximo nivel de brillo y lucirá de mejor forma para todo México y se podrá ver la Luna rosa a las 10:35 de la noche del 6 de abril de 2023.

La Luna Rosa la podrás ver con solo alzar la mirada al cielo, pero también podrás hacerlo con unos binoculares o un telescopio para poder apreciarla mejor. Es importante que recuerdes que para poder apreciarla aún mejor depende del clima y lo despejado que se encuentre en cielo.

Otra posibilidad es acercarse a grupos de astrónomos aficionados, que se reúnen en lugares oscuros de todo el país; en la CDMX hay varios grupos con los que se hacen excursiones a lugares donde el cielo es oscuro y puede disfrutarse sin la contaminación lumínica.