¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del 19 de octubre

El 19 de octubre en la mañanera de AMLO se dieron a conocer el plan de seguridad que se implementará en Tamaulipas, lugar desde el que el Presidente y su gabinete dieron la conferencia, este fue el resumen de hoy.





Américo Villarreal destaca acuerdo de coordinación

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, dio a conocer que se trabajará de forma conjunta con el gobierno federal, por lo que la reunión de gabinete representa un avance sustantivo en materia de infraestructura.

Realizan 17 acciones de seguridad en Tamaulipas

Luis Cresencio Sandoval, titular de la Sedena dio a conocer en la mañanera de AMLO el estado de la seguridad en Tamaulipas y las acciones que se han realizado.

Entre ellas destacan las 17 acciones realizadas, además de la reducción de delitos como los homicidios dolosos ligados al crimen organizado del 93.3%.

Se prevé, dijo, que a finales del 2023 haya 32 instalaciones de la Guardia Nacional para cubrir las áreas en donde se tienen que generar condiciones de seguridad.

#EnLaMañanera | El gobierno federal adelantará recursos de 2023 al gobierno de #Tamaulipas a fin de que puedan cubrir con el pago de nóminas a sus empleados, así lo adelanta el presidente @lopezobrador_ desde Ciudad Victoria pic.twitter.com/7MQdtuofcp — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 19, 2022

AMLO destaca reducción de la inseguridad en Tamaulipas

El Presidente aseguró que se ha avanzado en el tema de la inseguridad y que no se ha agravado, a pesar de que en el gobierno estatal existían diferencias.

"Hemos cumplido con nuesto compromiso aún cuando no había la mejor coordinación, pero aún con diferencias políticas y electorales evidentes, nunca dejamos en situación de desamparo a los tamaulipecos, aunque yo no venía como voy a Oaxaca", dijo.

AMLO descarta reforma para reducir periodos de fiscales locales

El Presidente aseguró que el no presentará una reforma para que se reduza el periodo de los fiscales de justicia de los estados, ya que dijo que eso les corresponde a las autoridades locales, aunque sí criticó que los funcionarios permanezcan en el cargo a pesar de no dar resultados positivos.

"No vamos a plantear una reforma, lo tienen que resolver las mismas autoridades locales y tene un poco de vergüenza porque si ya llevan seis años y no hay buenos resultados pues hay que tener dignidad y decir ahí está mi renuncia, ya me voy", declaró.

Ebrard revela que no se abordó política energética con Biden

El canciller Marcelo Ebrard detalló que durante la llamada entre el presidente Biden y AMLO prevaleció el respeto y se abordaron temas de migración, armas y la campaña que se implementará para combatir la droga, sin embargo, negó que se hayan hablado de las consultas por la política energética.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ dio detalles de la llamada que sostuvo con el presidente de #EU Joe Biden la tarde de este martes pic.twitter.com/WxofCdN5mW — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 19, 2022

Frases de AMLO en la mañanera del 19 de octubre

Conoce algunas de las frases que dijo AMLO durante la mañanera de hoy, en la que habló de Tamaulipas, la llamada de Joe Biden y las publicaciones en su contra.