“Mentecato y buscapleitos”: Así terminó la era de Fernández Noroña y ‘Alito’ Moreno en el Congreso

En medio de un clima tenso y un ambiente cargado de acusaciones, la última sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se convirtió en un auténtico terreno de enfrentamiento verbal entre legisladores. La gresca del pasado miércoles entre miembros del PRI y Morena detonó una serie de señalamientos cruzados, evidenciando la división y confrontación interna que mantiene paralizado el trabajo legislativo.

En la Comisión Permanente pasaron de los golpes a enfrascarse en una guerra de acusaciones, luego de que Gerardo Fernández Noroña presentó un punto de acuerdo para arremeter contra los legisladores del PRI.



Polémica en la Comisión Permanente: Fernández Noroña arremete contra el PRI

Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena, presentó un punto de acuerdo en la sesión con un discurso contundente donde condenó agresivamente a los legisladores del PRI por la gresca ocurrida días atrás. Su mensaje fue claro: responsabilizó directamente al PRI por la violencia en el recinto del Congreso y exigió una postura firme contra estas conductas.

Respuesta fulminante de Alejandro Moreno: Acusa a Noroña de ser el responsable

Alejandro Moreno, líder del PRI en el Senado, respondió sin rodeos y acusó a Fernández Noroña de ser el único responsable del episodio bochornoso. Moreno criticó la convocatoria a la sesión como un acto para “validar sus mentiras” y calificó al senador morenista como un “fanático” que viola las normas y degrada las sesiones legislativas desde hace un año.

Fernández Noroña se defiende: la eterna figura de víctima

En una táctica ya conocida, Fernández Noroña se colocó en el papel de víctima, denunciando “seis personas en su contra” y reclamando su edad como un argumento más para justificar los ataques en su contra. Además, cuestionó la juventud y experiencia de sus opositores priistas, buscando enfatizar una narrativa de persecución.

Réplica del PRI: Responsabilidad y llamado a la gravedad

Manuel Añorve y Alejandro Moreno insistieron en que la violencia y confrontación fueron generadas por Fernández Noroña, cuestionando su capacidad para presidir el Senado. Moreno no dudó en calificarlo con términos duros como “mentecato” y “buscapleitos”, destacando que su gestión ha causado una vergüenza histórica para el Senado Mexicano.

PAN se suma a las críticas: rechazo unánime contra Fernández Noroña

Aunque los panistas no asistieron a la sesión, sus voces se hicieron escuchar con fuerza. Marko Cortés calificó a Fernández Noroña como “el peor presidente que ha tenido el Senado”, mientras que Ricardo Anaya lamentó la división y los insultos generados durante su gestión.

Termina la presidencia de Fernández Noroña, la morenista Laura Itzel Castillo asume el mando

Con el rechazo unánime y una atmósfera de conflicto latente, la presidencia de Gerardo Fernández Noroña en el Senado concluyó en medio de fuertes críticas. En su lugar, asumirá la senadora morenista Laura Itzel Castillo, quien deberá enfrentar el reto de recuperar la unidad y el respeto entre las diferentes bancadas.