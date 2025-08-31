Un enorme socavón volvió a abrirse en pleno Periférico Oriente, a la altura de la colonia Casablanca en Iztapalapa, en la Ciudad de México (CDMX), generando caos vial y preocupación entre los vecinos. La oquedad, de más de cinco metros de profundidad, no es nueva: habitantes aseguran que desde hace más de 20 años aparece en el mismo punto.

Sin embargo, pese a los constantes reclamos, las autoridades solo lo rellenan de forma temporal, lo que ha provocado accidentes fatales y mantiene latente el riesgo para conductores y peatones.

Se abre la tierra en Iztapalapa

Y ahora, se volvió a abrir la tierra en la alcaldía Iztapalapa, en pleno periférico oriente, el enorme socavón parecía una caverna, con 5 metros y otros 6 metros de profundidad.

Este socavón bien podría concursar por uno de los primeros lugares, entre los más grandes que se han abierto en la Ciudad de México.

Pero lo peor, es que no es la primera vez que esta oquedad se forma en el mismo punto, a la altura de la calle Perseo, en la colonia Casablanca.

“Yo vivo en la esquina Aerolito y Periférico Canal de Garay, este socavón tiene más de 18 o 20 años que se abre, la primera vez que se abrió cayó una moto y el señor de la moto y al caer se mató. Así fue que vinieron a repararlo este socavón”, dijo vecina de la colonia Casablanca.

Y según los vecinos solo lo remedian: “Metieron dos camiones de Tepetate y un torton de pavimentación, para taparlo, a los dos o tres años se volvió a abrir, volvieron a hacer lo mismo, lo taparon”, mencionaron vecinos de Iztapalapa.

Así cada año se vuelve abrir, hasta el día que se cayó un gran camión de la loseta que traía del peso, fue como vino toda la delegación y lo abrieron.

El día que la tierra se abrió en Iztapalapa, se vivió el caos en la zona, los vehículos formaron kilómetros de filas para poder circular, pues el tamaño del socavón solo dejo un carril del Periférico libre. La zona del socavón solo quedó acordonada, no se iniciaron obras para repararlo.