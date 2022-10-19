Llamada con Biden no tocó consultas por política energética: Ebrard

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, detalló los temas que se abordaron durante la llamada entre Biden y el presidente Andrés Manue López Obrador (AMLO), aunque descartó que se haya tocado el tema de los consultas por la política energética.

Durante la mañanera de hoy, Ebrard destacó que existe una buena relación bilateral entre AMLO y Biden.

“Es un momento de mucha cercanía, muy buen momento de la relación bilateral, temas que se tocaron, el que tiene que ver con migración”.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ dio detalles de la llamada que sostuvo con el presidente de #EU Joe Biden la tarde de este martes pic.twitter.com/WxofCdN5mW — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 19, 2022

AMLO dijo durante la mañanera de ayer que confía en que Estados Unidos y Canadá desistan de las consultas por la política energética para evitar llegar a los paneles, luego de que días antes había dicho que ambos habían desistido.

AMLO aseguró que en la llamada con Biden se abordó el tema del tráfico de armas y la corresponsabilidad de ambos países en este tema y en el tráfico de droga.

“Se trató el tema de las armas, el control de las armas y todo en un ambiente de mucho respeto y afecto”, declaró AMLO.

Ebrard dijo que México celebró que el gobierno de Biden haya tomado en cuenta una sugerencia del gobierno de AMLO sobre el tema de migración al dar visas de trabajo y humanitarias a migrantes venezolanos y esperan que se extiendan a otras nacionalidades.

“Hablamos del intercambio económico, comercial, hablamos de que México es el principal socio comercial de Estados Unidos, esto de acuerdo a los últimos datos, hablamos del tema migratorio, celebramos que se haya entregado visas temporales a hermanos venezolanos y también que se esté planteando hacer lo mismo con hermanos centroamericanos”, comentó el mandatario.

#EnLaMañanera | El canciller @m_ebrard confirmó que el gobierno de #EU dará 25 mil visas de trabajo a centroamericanos y el resto podría otorgarse para mexicanos que busquen una oportunidad y que tengan un contacto en el país pic.twitter.com/oCEEkFrB2J — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 19, 2022

AMLO invita a Jill Biden a Cumbre de América del Norte

López Obrador dijo que el presidente Joe Biden confirmó su asistencia a la Cumbre de América del Norte en México, incluso, reveló que se invitó también a su esposa, Jill Biden, incluso aseguró que tiene buena relación con Beatriz Gutiérrez Müller.

“Fue muy buena la entrevista, la comunicación, muy afectuoso, el presidente Biden, muy respetuoso, agradeciendo las buenas relaciones que hay entre nuestros gobiernos… No se definió la fecha ni los días ni el lugar… invitamos a la señora del presidente Biden que es maestra y que lleva buena relación con mi esposa Beatriz, vamos a hacer lo mismo con el primer ministro Trudeau, para que además de tratar todos estos temas podamos tener una convivencia más familiar”, indicó.