Conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy viernes 29 de agosto

Sobre la renuncia de Vidulfo Rosales como abogado de los apdres de los 43 de Ayotzinapa, la presidenta dijo que no sabe nada más que lo que ha salido de los medios.

Fue el pasado 21 de agosto cuando se dio a conocer que Vidulfo Rosales renunció como el abogado defensor de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala en 2014. Esto, supuestamente porque fue invitado a colaborar por Hugo Aguilar Ortiz, el futuro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).