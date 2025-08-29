Conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum hoy viernes 29 de agosto
Entérate de los temas más relevantes de los que habló la presidenta Claudia Sheinbaum este viernes 29 de agosto desde Palacio Nacional.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el resumen minuto a minuto de la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum para este viernes 29 de agosto, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional. No te pierdas los temas más relevantes que tocó, como que Estados Unidos no quita el dedo del renglón y me puso precio a otro de los hijos de “El Chapo” Guzmán.
Renuncia de abogado de los 43 de Ayotzinapa
Sobre la renuncia de Vidulfo Rosales como abogado de los apdres de los 43 de Ayotzinapa, la presidenta dijo que no sabe nada más que lo que ha salido de los medios.
Fue el pasado 21 de agosto cuando se dio a conocer que Vidulfo Rosales renunció como el abogado defensor de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala en 2014. Esto, supuestamente porque fue invitado a colaborar por Hugo Aguilar Ortiz, el futuro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
¿AMLO invitó a Claudia Sheinbaum a la presentación de su libro?
La presidenta señaló que el exmandatario Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no la invitó a la presentación de su libro, puesto que respeta su decisión de alejarse de la vida pública.
Sobre la pelea entre Noroña y Alito Moreno
La presidenta afirmó que se solidariza con Gerardo Fernández Noroña y rechazó la “actitud agresiva” del presidente del PRI.
A pesar de las críticas de la presidenta al priista, es importante mencionar que Fernández Noroña siempre ha insultado, empujado y silenciado voces en el Senado. El senador, además, debe varias respuestas, como de dónde sacó los recursos para su casa de 12 millones de pesos en Tepoztlán.
Sobre funcionarios de Pemex investigados por sobornos
Raquel Buenrostro, titular de Buen Gobierno, informó que tres exfuncionarios de Pemex—que dejaron su cargo entre diciembre de 2021 y diciembre de 2024—, son investigados por posibles sobornos. Señaló que Pemex tomó medidas preventivas antes de la denuncia presentada por el gobierno de EUA.
¿Cuándo vendrá Marco Rubio a México?
La mandataria señaló que será el próximo miércoles 3 de septiembre cuando el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, visite México para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum.
“Vendrá a cerrar el marco de entendimiento en diversos temas, incluyendo la seguridad, aún no se firmará un acuerdo específico, pero sí tiene que ver con la coordinación y colaboración sin subordinación en el tema de drogas”, dijo.
Paquete de egresos de la Federación
La presidenta adelantó que el 8 de septiembre será presentado el paquete de egresos de la Federación. Agregó que la idea es “no aumentar el déficit”. Asimismo, defendió que se destinan 850 mil millones de pesos.
Sobre el Mundial 2026
La presidenta anunció que los mexicanos podrán disfrutar de los partidos de manera gratuita en pantallas en algunos puntos de la capital.
“Es un momento muy especial que es visto por más de 6 mil millones de personas, es el espectáculo que más se ve. La CDMX es la tercera vez que albergará un mundial, México estará en los ojos del mundo, será algo muy bonito”, dijo.
¿A qué hora comienza la mañanera de la presidenta Sheinbaum?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.