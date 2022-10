AMLO critica a fiscales: “si no hay resultados, deberían renunciar”

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) arremetió de nuevo contra los fiscales estatales y descartó que presente una reforma para acortar su tiempo en el cargo, ya que consideró que eso les corresponde a los gobiernos estatales.

En la mañanera de hoy deste Tamaulipas, consideró que los fiscales de los estados deben de renunciar si no tienen resultados y dio el ejemplo de Veracruz, en donde tras el cambio del fiscal, hubo una disminución en la inseguridad.

AMLO consideró que las reformas en los estados que permiten que los fiscales permanezcan en promedio hasta ocho años deberían modificarse.

“No vamos a plantear una reforma, lo tienen que resolver las mismas autoridades locales y tener un poco de vergüenza porque si ya llevan seis años y no hay buenos resultados, pues hay que tener dignidad y decir ahí está mi renuncia, ya me voy”.

AMLO exalta figura de revocación de mandato por caso de fiscales

El mandatario indicó que la revocación de mandato es un buen ejercicio para que los funcionarios no permanezcan a pesar de sus resultados no favorables.

“No porque ya me eligieron haga lo que haga me tienen que aguantar, es realmente un absurdo, los mismos procuradores, si no hay resultados deberían de renunciar, de salirse, ahí están aferrados, lo peor es que algunos se cometen delitos o se asocian o se amacollan con la delincuencia, nadie debe sentirse absoluto”, reiteró.

AMLO consideró que estas prácticas y otras más deben de desterrarse, ya que representan a la corrupción, a la que calificó como peor que la peste.

“Otra práctica que hay que desterrar es que los gobernadores cuando salen y dan notarías a sus amigos que les ayudaron, eso también tiene que desaparecer, todas esas prácticas deshonestas”, dijo en compañía de su gabinete.