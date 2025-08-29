Hechos con Javier Alatorre hoy: Narcotráfico, los Chapitos tras la mira y la guerra fría entre Noroña y el Senado

Esta noche en Hechos con Javier Alatorre se abordaron temas de gran relevancia política, social y económica que marcaron la agenda informativa del día.

Entre los asuntos destacados se encontró la polémica sobre la mansión de Gerardo Fernández Noroña y sus ingresos como legislador y youtuber, la trifulca en el Senado entre el morenista y el priista Alejandro Moreno, la controvertida prohibición de la importación temporal de calzado que recuerda al modelo proteccionista de los años 70, la persecución y búsqueda de los “Chapitos” del Cártel de Sinaloa, la lucha de familiares de desaparecidos, los impactos del Tren Maya en las comunidades indígenas, las consecuencias del freno a proyectos mineros, la agresión a un periodista en Baja California y los avances en infraestructura para Guanajuato.

¿La mansión millonaria de Gerardo Fernández Noroña? La realidad de sus ingresos

Se puso en duda la capacidad financiera de Gerardo Fernández Noroña para presumir una mansión valuada en 12 millones de pesos, pues según él, desea pagarla a crédito con ingresos combinados de youtuber y legislador, que suman 320 mil pesos mensuales.

Expertos en monetización digital desmintieron que Noroña pueda alcanzar esas cifras con sus 840 mil seguidores en YouTube, ya que sus videos apenas alcanzan 25 mil visualizaciones, insuficientes para generar más de 20 mil pesos al mes. Esto evidencia un contraste entre la imagen pública y la realidad económica del político.

Trifulca en el Senado: Alejandro Moreno niega haber iniciado la pelea

La polémica trifulca entre Gerardo Fernández Noroña y el priista Alejandro Moreno fue tema recurrente. Moreno rechazó ser el responsable del primer manotazo y calificó el comportamiento de Noroña como soez y deleznable, especialmente hacia la senadora Lilly Téllez.

Aseguró que el morenista actuó de manera miserable, ofendiendo gravemente a sus colegas. Además, Moreno respondió a comentarios de Claudia Sheinbaum sobre el altercado y reafirmó la gravedad del incidente que evidenció la crisis en la Cámara Alta.

Recordando el proteccionismo de los 70: Prohibición de la importación temporal de calzado

El gobierno anunció un decreto que prohíbe la importación temporal de calzado terminado, medida defendida por Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard como parte de una política industrial.

Sin embargo, la medida revivió el recuerdo del proteccionismo del sexenio de Luis Echeverría, que encareció productos y fomentó el contrabando. Además, el decreto contempla restricciones para otros productos como azúcar, textiles y jabones, lo que podría impactar negativamente la economía del consumidor y no necesariamente favorecer a la industria nacional.

“Los Chapitos”: Recompensas millonarias contra herederos del Cártel de Sinaloa

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) difundió fichas con recompensas de 10 millones de dólares por información que lleve a la captura de Jesús Alfredo Guzmán Salazar (“El Alfredillo”) e Iván Archivaldo Guzmán, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Estas acciones forman parte de la lucha internacional contra el narcotráfico y buscan debilitar a uno de los cárteles más poderosos del mundo, con un llamado a proteger a los productores nacionales en medio del contexto de violencia y seguridad en México.

Madre buscadora gravemente enferma tras seis años de desaparición

La familia Reyes Escobar vive una tragedia humanitaria por la desaparición de Jesús Armando hace seis años. Catalina, madre buscadora de 64 años, está hospitalizada tras sufrir múltiples infartos, evidencia del impacto emocional y físico que enfrentan las familias de personas desaparecidas.

Organizaciones y colectivos denuncian la omisión de los tres niveles de gobierno y convocan a una marcha de resistencia para exigir justicia y visibilizar a las víctimas.

Están perdiendo la #salud… buscando a su hijo.



Hace 6 años desapareció Jesús Armando. Desde entonces, su madre Doña Catalina de 64 años, se convirtió en buscadora.



Hoy está grave en un #hospital. Su esposo también ha sido hospitalizado y una de sus hijas se lesionó en una…

Impactos socioambientales y sociales del Tren Maya en comunidades mayas

El documental de Hechos recordó que el Tren Maya y otros proyectos emblemáticos de la Cuarta Transformación han afectado tanto la selva como a las comunidades indígenas de la península de Yucatán, quienes denuncian la inexistencia de consultas indígenas verdaderas, solo simuladas.

Las voces mayas alertan sobre la devastación ambiental y el desplazamiento social, evidenciando el descontento y la resistencia frente a las políticas actuales.

Una obra que provoca un desastre ambiental y económico...



El #TrenMaya, así como otros proyectos insignia de la llamada "Cuarta Transformación" han pasado por encima de la selva de la Península de #Yucatán, pero también sobre el mismo pueblo.



Comunidades mayas han…

El freno a proyectos mineros: el caso del litio en Chihuahua

Un proyecto minero clave para Chihuahua y el desarrollo agrícola quedó paralizado tras la nacionalización del litio en 2023 decretada por el gobierno anterior. Esto detuvo inversiones millonarias, dejando tierras abandonadas y a agricultores sin el esperado apoyo económico.

La decisión impacta directamente en las oportunidades de prosperidad para la región y genera incertidumbre sobre la viabilidad del sector minero mexicano.

Cuando un capricho detuvo la prosperidad...



En el sexenio pasado, el gobierno de México frustró uno de los proyectos mineros más grandes de #Chihuahua, deteniendo la explotación de minerales clave, incluido el #litio



Tras la nacionalización de 2023, los empresarios se vieron…

Agresión violentas contra periodistas en Baja California

El periodista Jorge Heras sufrió un ataque brutal frente al estudio donde trabaja, en un hecho que no fue un robo sino un mensaje directo a quien ha denunciado corrupción y abusos en las fuerzas estatales de seguridad en Baja California. A pesar de la detención de cuatro personas, los autores materiales permanecen prófugos. Esta agresión visibiliza la difícil situación que enfrentan los periodistas en zonas de alto riesgo.

Avances en infraestructura en Guanajuato: Riego y suministro de agua

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, informó sobre proyectos estratégicos como la tecnificación del distrito de riego y la construcción del acueducto de la presa Solís para garantizar agua a las zonas urbanas y rurales. También destacó la interconexión con el tren suburbano, mostrando el compromiso con el desarrollo sostenible y ordenado de la entidad en infraestructura básica.