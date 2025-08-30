Logo InklusionSitio accesible
¡Relevo de Noroña! Laura Itzel Castillo rinde protesta como presidenta del Senado

Gerardo Fernández Noroña concluyó su periodo como presidente de la Mesa Directiva del Senado y hoy rindió protesta la también morenista Laura Itzel Castillo

Laura Itzel Castillo rinde protesta como presidenta de la Mesa Directiva del Senado
Laura Itzel Castillo iniciará su periodo como presidenta de la Mesa Directiva del Senado.|Senado de la República
Política
Estela Juárez
Con 101 votos a favor, el Senado de la República eligió a la senadora Laura Itzel Castillo como presidenta de la Mesa Directiva para el Segundo Año de la LXVI Legislatura; así, y en medio de polémicas, concluyó su periodo Gerardo Fernández Noroña.

Posteriormente, la legisladora de Morena, rindió protesta y la tomó a las y los vicepresidentes, así como a las y los secretarios de las comisiones.

Cabe mencionar que Laura Itzel Castillo Juárez rindió protesta como presidenta de la Mesa Directiva para el periodo de sesiones que inicia este 1 de septiembre, correspondiente al segundo año de la LXVI Legislatura.

La elección de la Mesa Directiva se llevó a cabo durante la sesión de junta previa, en la que también se aprobaron los nombramientos de las y los legisladores que integrarán este órgano legislativo.

En medio de polémicas, Noroña termina periodo

El senador Gerardo Fernández Noroña, quien concluyó su gestión como presidente, se despidió del cargo agradeciendo a todos los grupos parlamentarios su colaboración.

¿Quiénes integran ahora la Mesa Directiva?

Además de Castillo Juárez, fueron electas y electos los siguientes senadores:

  • Verónica Camino Farjat (Morena) – Vicepresidenta
  • Mariela Gutiérrez Escalante (Morena) – Secretaria
  • María Martina Kantún Can (Morena) – Secretaria
  • Imelda Margarita Sanmiguel Sánchez (PAN) – Vicepresidenta
  • Jorge Carlos Ramírez Marín (PVEM) – Secretario
  • Sandra Simey Olvera (Morena) – Secretaria
  • Claudia Anaya (PRI) – Secretaria
  • Lizeth Sánchez García (PT) – Secretaria
  • Gustavo Sánchez Vásquez (PAN) – Secretario
  • Jasmine María Bugarín (PVEM) – Secretaria
  • Néstor Camarillo Medina (Movimiento Ciudadano) – Secretario

¿Quién es Laura Iztel Castillo Juárez?

Laura Itzel Castillo Juárez es hija del líder histórico de izquierda Heberto Castillo, fue militante del PRD; es arquitecta por la UNAM y ha ocupado diversos cargos en el entonces Gobierno del Distrito Federal, la Cámara de Diputados y Petróleos Mexicanos.

Entre sus cargos más está el de delegada de Coyoacán, de 1999 a 2000, fue secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda del DF, diputada federal en dos legislaturas, directora de la Red de Transporte de Pasajeros, fue consejera independiente de Pemex.

Notas