¡Relevo de Noroña! Laura Itzel Castillo rinde protesta como presidenta del Senado

Con 101 votos a favor, el Senado de la República eligió a la senadora Laura Itzel Castillo como presidenta de la Mesa Directiva para el Segundo Año de la LXVI Legislatura; así, y en medio de polémicas, concluyó su periodo Gerardo Fernández Noroña.

Posteriormente, la legisladora de Morena, rindió protesta y la tomó a las y los vicepresidentes, así como a las y los secretarios de las comisiones.

Cabe mencionar que Laura Itzel Castillo Juárez rindió protesta como presidenta de la Mesa Directiva para el periodo de sesiones que inicia este 1 de septiembre, correspondiente al segundo año de la LXVI Legislatura.

La elección de la Mesa Directiva se llevó a cabo durante la sesión de junta previa, en la que también se aprobaron los nombramientos de las y los legisladores que integrarán este órgano legislativo.

En medio de polémicas, Noroña termina periodo

El senador Gerardo Fernández Noroña, quien concluyó su gestión como presidente, se despidió del cargo agradeciendo a todos los grupos parlamentarios su colaboración.

En la Junta Previa para elegir a la Mesa Directiva del Senado de la República, se designó a la senadora Laura Itzel Castillo para encabezar la presidencia de este órgano.

¿Quiénes integran ahora la Mesa Directiva?

Además de Castillo Juárez, fueron electas y electos los siguientes senadores:



Verónica Camino Farjat (Morena) – Vicepresidenta

Mariela Gutiérrez Escalante (Morena) – Secretaria

María Martina Kantún Can (Morena) – Secretaria

Imelda Margarita Sanmiguel Sánchez (PAN) – Vicepresidenta

Jorge Carlos Ramírez Marín (PVEM) – Secretario

Sandra Simey Olvera (Morena) – Secretaria

Claudia Anaya (PRI) – Secretaria

Lizeth Sánchez García (PT) – Secretaria

Gustavo Sánchez Vásquez (PAN) – Secretario

Jasmine María Bugarín (PVEM) – Secretaria

Néstor Camarillo Medina (Movimiento Ciudadano) – Secretario

Agradezco la confianza y el apoyo de mis compañeras y compañeros de bancada, por haberme elegido para presidir la mesa directiva de este Honorable Senado de la República.



Seguiremos avanzando en la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación y el Estado… pic.twitter.com/TZC27ndRQj — Laura Itzel Castillo Juárez (@LauraI_Castillo) August 28, 2025

¿Quién es Laura Iztel Castillo Juárez?

Laura Itzel Castillo Juárez es hija del líder histórico de izquierda Heberto Castillo, fue militante del PRD; es arquitecta por la UNAM y ha ocupado diversos cargos en el entonces Gobierno del Distrito Federal, la Cámara de Diputados y Petróleos Mexicanos.

Entre sus cargos más está el de delegada de Coyoacán, de 1999 a 2000, fue secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda del DF, diputada federal en dos legislaturas, directora de la Red de Transporte de Pasajeros, fue consejera independiente de Pemex.