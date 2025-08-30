¡Relevo de Noroña! Laura Itzel Castillo rinde protesta como presidenta del Senado
Gerardo Fernández Noroña concluyó su periodo como presidente de la Mesa Directiva del Senado y hoy rindió protesta la también morenista Laura Itzel Castillo
Con 101 votos a favor, el Senado de la República eligió a la senadora Laura Itzel Castillo como presidenta de la Mesa Directiva para el Segundo Año de la LXVI Legislatura; así, y en medio de polémicas, concluyó su periodo Gerardo Fernández Noroña.
Posteriormente, la legisladora de Morena, rindió protesta y la tomó a las y los vicepresidentes, así como a las y los secretarios de las comisiones.
Cabe mencionar que Laura Itzel Castillo Juárez rindió protesta como presidenta de la Mesa Directiva para el periodo de sesiones que inicia este 1 de septiembre, correspondiente al segundo año de la LXVI Legislatura.
La elección de la Mesa Directiva se llevó a cabo durante la sesión de junta previa, en la que también se aprobaron los nombramientos de las y los legisladores que integrarán este órgano legislativo.
En medio de polémicas, Noroña termina periodo
El senador Gerardo Fernández Noroña, quien concluyó su gestión como presidente, se despidió del cargo agradeciendo a todos los grupos parlamentarios su colaboración.
📷 En la Junta Previa para elegir a la Mesa Directiva del Senado de la República, se designó a la senadora @LauraI_Castillo para encabezar la presidencia de este órgano.https://t.co/xmhajpwWqr pic.twitter.com/wvYZKarPj7— Senado de México (@senadomexicano) August 29, 2025
¿Quiénes integran ahora la Mesa Directiva?
Además de Castillo Juárez, fueron electas y electos los siguientes senadores:
- Verónica Camino Farjat (Morena) – Vicepresidenta
- Mariela Gutiérrez Escalante (Morena) – Secretaria
- María Martina Kantún Can (Morena) – Secretaria
- Imelda Margarita Sanmiguel Sánchez (PAN) – Vicepresidenta
- Jorge Carlos Ramírez Marín (PVEM) – Secretario
- Sandra Simey Olvera (Morena) – Secretaria
- Claudia Anaya (PRI) – Secretaria
- Lizeth Sánchez García (PT) – Secretaria
- Gustavo Sánchez Vásquez (PAN) – Secretario
- Jasmine María Bugarín (PVEM) – Secretaria
- Néstor Camarillo Medina (Movimiento Ciudadano) – Secretario
Agradezco la confianza y el apoyo de mis compañeras y compañeros de bancada, por haberme elegido para presidir la mesa directiva de este Honorable Senado de la República.— Laura Itzel Castillo Juárez (@LauraI_Castillo) August 28, 2025
Seguiremos avanzando en la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación y el Estado… pic.twitter.com/TZC27ndRQj
¿Quién es Laura Iztel Castillo Juárez?
Laura Itzel Castillo Juárez es hija del líder histórico de izquierda Heberto Castillo, fue militante del PRD; es arquitecta por la UNAM y ha ocupado diversos cargos en el entonces Gobierno del Distrito Federal, la Cámara de Diputados y Petróleos Mexicanos.
Entre sus cargos más está el de delegada de Coyoacán, de 1999 a 2000, fue secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda del DF, diputada federal en dos legislaturas, directora de la Red de Transporte de Pasajeros, fue consejera independiente de Pemex.
Hoy asumo, con profunda emoción y sincera gratitud, la responsabilidad de presidir la Mesa Directiva de la Honorable Cámara de Senadores.— Laura Itzel Castillo Juárez (@LauraI_Castillo) August 29, 2025
Pondré toda mi capacidad, experiencia y convicción democrática al buen funcionamiento de esta Asamblea. Este honor lo asumo con… pic.twitter.com/JeNd86r3XX