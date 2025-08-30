Corrupción, circo político y narcotráfico: ¿el nuevo rostro de la política mexicana?

Cada día es más evidente que usaron la austeridad como una máscara para ocultar sus verdaderas intenciones: enriquecerse a expensas del erario, mientras el país entero está sumido en la inseguridad y pobreza. Para muestra un botón: uno de sus paladines resultó tener una propiedad valuada en 12 millones de pesos en Tepoztlán, Morelos, sí, ni más ni menos que Gerardo Fernández Noroña: El Silencio. Así el verdadero circo de la política mexicana.

Por si fuera poco, el legislador recibe supuestos donativos que suman 500 mil pesos, provenientes de cuentas cuyo nombre no aparecen.

De pronto pareciera que al legislador se le olvidó eso de “no puede haber gobierno rico con pueblo pobre”, esa frase con la que engañaron al pueblo para llegar al poder.

Pelea Noroña vs. “Alito” Moreno

Como si no bastara con aguantar el circo político que ya prevalece en México, ahora el Congreso de la Unión se volvió un ring para Noroña y “Alito” Moreno. Lejos de demostrar civilidad y respeto, los legisladores se agarraron a empujones e hicieron de la pelea un momento vergonzoso de la política mexicana que ya de por sí es un hazme reír.

Incluso, Noroña comparó en una entrevista radiofónica lo ocurrido, con lo que les pasa a miles de mujeres víctimas de violencia, esa que dijeron que iban a erradicar y priorizar al tener una mujer de Presidenta.

¿Cómo puede comparar una violencia sistemática y estructural que padecen mujeres y niñas con sus diferencias con “Alito” Moreno? Esta no es la primera vez que este personaje usa o se burla de la violencia contra las mujeres.

“El Mayo” compró a políticos por años para que cártel operara

La podredumbre de la clase política no se queda en el cinismo de quienes viven del servicio público: El “Mayo” Zamabada en su juicio en Estados Unidos confesó que sobornó a políticos, policías y militares para que su organización criminal operara con libertad.

Existe una expectativa por conocer a quiénes sobornó el capo, dónde y qué hará la podrida justicia mexicana. Aunque se sabe ya, que si el político en cuestión está en Morena, será cobijado por el manto protector de quien detenta el poder, así como le hicieron a Adán Augusto y ahora con Noroña.

¿Qué le queda al ciudadano de a pie con políticos que llegan al cargo para hacerse ricos y olvidar sus promesas? Protestar y seguir en la lucha, como ha demostrado la sociedad mexicana y los inconformes.

Este 31 de agosto se tiene planeada una manifestación en la CDMX llamada “La Resistencia” en contra de este régimen de Morena que se fortalece sin freno, que desapareció órganos autónomos que servían para evidenciar la corrupción, el mal manejo de las instituciones y el pedestre desempeño de los mal llamados servidores públicos, hay que resistirnos a perder a México.

No es normal la violencia.

No es normal los miles de muertos diarios.

No es normal que en México mueran más personas que en un país en guerra.

No es normal que el gasto público se invierta en proyectos faraónicos que no sirven de nada mientras los sistemas de salud y educación se hunden en el fango.

Y aunque ya “nos acostumbramos” sabemos que no es lo que queremos y mucho menos lo que merecemos; por eso alzamos la voz.