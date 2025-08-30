¡Tómalo en cuenta! Este es el Hoy No Circula para el fin de semana en la Ciudad de México (CDMX). Conoce aquí cuáles son los automóviles que deberán descansar el último sábado de agosto y las restricciones para este 30 en la capital.

El Hoy No Circula, explica la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX, busca establecer medidas aplicables a la circulación vehicular de fuentes móviles o vehículos automotores, con el objetivo de prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes provenientes de fuentes móviles.

Hoy No Circula sábado 30 de agosto 2025

El calendario del Hoy No Circula establece que los automóviles que no podrán circular este sábado 30 de agosto de 2025 son aquellos que tengan Holograma 2. Los automóviles que están exentos de esta regla son aquellos con Holograma 0 y 00.

Los vehículos con Hologramas 1, y terminación de placas 1, 3, 5, 7 y 9 descansan el primer y tercer sábado de cada mes, mientras que los automóviles con este mismo holograma, pero con terminación de placas 0, 2, 4, 6 y 8 no pueden circular el segundo y cuarto sábado de cada mes.

El programa Hoy No Circula del sábado 10 de mayo incluye a vehículos con holograma 1 terminación PAR|Sitio oficial Sedema

¿Cuál es la multa por no respetar el Hoy No Circula en CDMX en 2025?

No respetar el Hoy No Circula, de acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México (CDMX) contempla sanciones económicas para los conductores que no lo respeten.

El Artículo 47 del Reglamento de Tránsito de la CDMX indica que los conductores de vehículos motorizados deberán acatar los programas ambientales y no circular en vehículos que tengan restricciones y/o en las ecozonas o zonas de movilidad sustentable, los días y horas correspondientes.

La multa por no respetar el Hoy No Circula es de 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, la cual es de 113.14 pesos diarios actualmente, por lo que la sanción económica va de los 2 mil 263 pesos a los 3 mil 394 pesos.

