A 11 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, atacan Campo Militar en CDMX

Este jueves se registró un segundo ataque a una de las instalaciones militares más importantes del país, esto, a un día de que se cumplan 11 años de la desaparición de los 43 normalistas en Ayotzinapa.

Un grupo de autobuses con familiares de los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa llegaron a las inmediaciones del Campo Militar 1 para una manifestación justo en avenida del Conscripto.

¿Cómo fue el ataque a las instalaciones militares en CDMX?

Un grupo de vándalos llegó hasta el Campo Militar Número 1 a exigir la entrega de los 800 folios sobre lo ocurrido en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014.

A la entrada del campo militar, los supuestos normalistas se apoderaron de un camión de tres y media tonelada, el cual impactaron en repetidas ocasiones contra la puerta principal.

A un día del 11° aniversario de la desaparición de los 43 de #Ayotzinapa, un grupo de encapuchados embistió la puerta principal del Campo Militar No. 1 con un camión robado, exigiendo la entrega de 800 folios del caso #Iguala



Tras no lograr derribar la reja, incendiaron el… pic.twitter.com/XEFGf3j4EF — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 26, 2025

Lanzan petardos contra camión y lo incendian

Como la intención era derribar la reja y con tres embestidas no pudieron, otro grupo comenzó a lanzar petardos hacia el camión encajado, hasta que lograron incendiarlo.

Cuando la unidad ardió en llamas, los vándalos subieron a sus camiones y se retiraron para abandonar la ciudad en total impunidad, sin un solo detenido.

Bomberos y policías de la Ciudad de México llegaron a sofocar el incendio, pero fue necesario el apoyo de una tanqueta desde adentro de las instalaciones. Los militares nunca salieron.

El 4 de septiembre pasado, los padres de los jóvenes denunciaron sentirse frustrados tras la reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional, pues la expectativa de avances concretos en la investigación, especialmente en torno a las llamadas telefónicas, no se cumplió.

Alistan marcha por Ayotzinapa en CDMX

Familiares de los estudiantes desaparecidos y normalistas realizarán una marcha este viernes 26 de septiembre en la Ciudad de México (CDMX), bajo el lema “11 años de impunidad, 11 años sin verdad ni justicia”.

Se tiene previsto que la movilización afecte avenidas principales. Los padres y madres de los normalistas de Ayotzinapa, acompañados por asociaciones civiles, convocaron a una marcha que iniciará a las 16:00 horas del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino.