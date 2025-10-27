Los temas más relevantes de la mañanera de la presidenta Sheinbaum hoy lunes 27 de octubre
Entérate de los temas más relevantes de los que habló la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia mañanera de hoy 27 de octubre de 2025.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el resumen minuto a minuto de la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este lunes 27 de octubre, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional.
Mañanera EN VIVO
Quién es quién en los precios
Iván Escalante, titular de la Profeco, dio a conocer quién es quién en el precio de los combustibles, así como los de primera necesidad, donde la canasta básica más cara se ubicó en Coahuila.
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.