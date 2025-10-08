¿Ya se va de Venezuela Nicolás Maduro? Líder opositora habla de salida del presidente

María Corina Machado, la líder opositora de Venezuela, envió un mensaje contundente sobre del dictador Nicolás Maduro, al señalar: ¡Que nadie tenga duda, Maduro se va!

En septiembre, la líder opositora de Venezuela, aseguró que tanto ella como su equipo estaban preparados para impulsar una transición ordenada en favor de democracia y sin violencia.

“Estamos listos para una transición ordenada y pacífica a la democracia. Vamos a tomar el control territorial e institucional con los mejores venezolanos”, afirmó en entrevista con la cadena Fox News.

¿Qué dijo María Corina Machado de Nicolás Maduro?

En aquella ocasión, señaló que el régimen del dictador Nicolás Maduro pretende hacer creer al mundo que su salida generaría caos, pero subrayó que eso es falso.

Ahora, en entrevista con NTN24, Corina Machado se pronunció nuevamente y comentó que había personas que dijeron que era imposible que el dictador se fuera de Venezuela.

“Ahora esos mismos, que le tienen miedo a la libertad, aliados con el régimen, que nos decían hasta hace unas horas que era imposible que Maduro saliera, ahora entienden que esto es irreversible”, expresó.

Comentó que hay quienes señalan que “va a venir un caos y que la transición no puede ser ordenada porque si no es con el chavismo y si no es con el régimen, Venezuela no es viable”, pero respondió que eso es mentira

Aquí vamos!

Del CAOS al ORDEN

De la MISERIA a la PROSPERIDAD

De la TIRANÍA a la LIBERTAD@NTN24 pic.twitter.com/bl9zgXb0sy — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 7, 2025

Nicolás Maduro no es presidente legítimo: vocera de la Casa Blanca

El gobierno de Donald Trump aseguró que Nicolás Maduro lidera un cártel narcoterrorista y no es el líder legítimo de dicho país sudamericano.

Karoline Leavitt, vocera de la Casa Blanca, mencionó el 19 de agosto de 2025, después de los reportes, que al menos tres barcos destructores de la Marina estaban cerca de las costas venezolanas.

“El presidente Trump ha sido muy claro y consistente: está preparado para usar cada elemento del poder estadounidense para detener el flujo de drogas que inunden nuestro país y que los responsables paguen ante la justicia. El régimen de Maduro no es un gobierno legítimo de Venezuela, es un cartel del narcoterrorismo. Maduro no es un presidente legítimo, es un líder fugitivo de este cártel que ha sido acusado de traficar drogas al país”, afirmó Leavitt desde Washington.

