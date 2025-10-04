Mientras dormía: volcadura de auto en Benito Juárez y balacera en Ecatepec

La madrugada de este sábado 4 de octubre de 2025 dejó una serie de emergencias en distintos puntos de la Ciudad de México y el Estado de México. Desde la volcadura de un auto en calles de la Benito Juárez, hasta la actualización acerca de los policías lesionados por la marcha del 2 de octubre.

¿Dónde ocurrió la volcadura en Benito Juárez?

Alrededor de la 01:20 horas, un automóvil gris quedó volcado en el cruce de Monterrey y Obrero Mundial, en la colonia Piedad Narvarte, parte de la alcaldía Benito Juárez.

#MientrasDormía | Accidente en la alcaldía Benito Juárez



Un auto se volcó, dejando a una mujer lesionada en el lugar. Lo más impactante: sus tres acompañantes se dieron a la fuga de inmediato, abandonándola.



Vía: @Fher_Torito pic.twitter.com/NLpNhdLc1B — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 4, 2025

Testigos señalaron que tres ocupantes huyeron del lugar, mientras que la conductora, una jovencita en aparente estado de ebriedad, resultó herida e intentó escapar sin éxito. Paramédicos la trasladaron a un hospital de la zona y quedó en calidad de detenida. Entre los daños materiales por el siniestro, una cafetería ubicada en la esquina sufrió daños estructurales tras el impacto y volcadura de auto.

Choque contra luminaria en Roma Sur

En la colonia Roma Sur, un hombre chocó su auto contra luminaria ubicada en la intersección de la calle Monterrey y Aguascalientes; el conductor, que también manejaba alcoholizado, sufrió heridas leves. Bomberos y policías retiraron el poste y el auto, mientras la circulación fue reabierta luego de varios minutos. El responsable quedó a disposición de las autoridades.

#MientrasDormía | Conductor choca contra luminaria en la Roma



Un conductor en estado de ebriedad perdió el control y se estrelló directamente contra una luminaria, causando daños a la infraestructura pública.



Las autoridades acudieron al sitio para atender al responsable y… pic.twitter.com/SFAA65CQnq — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 4, 2025

Balacera en Ecatepec deja tres muertos

En la colonia Hank González del municipio de Ecatepec, en el Estado de México, una balacera en un establecimiento de venta de alcohol dejó como saldo tres personas muertas. Vecinos reportaron detonaciones y al llegar los paramédicos confirmaron que las víctimas ya no tenían signos vitales. La zona fue acordonada, mientras que los cuerpos fueron trasladados al Ministerio Público; hasta el momento no hay detenidos por este ataque a balazos.

#MientrasDormía | Ecatepec, #Edomex. Tres personas perdieron la vida a causa de varios impactos de arma de fuego.



Las autoridades acordonaron la zona para iniciar la investigación y dar con los responsables. pic.twitter.com/ZN3ul4udIA — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 4, 2025

¿Cuál es el estado de los policías lesionados el 2 de octubre?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que de los 94 policías heridos durante la marcha del 2 de octubre, 78 ya fueron dados de alta en hospitales como Álvaro Obregón y San Ángel Inn. Por ahora, tres elementos permanecen hospitalizados en estado delicado y bajo vigilancia médica.

Estos hechos muestran la compleja situación de seguridad y movilidad que se vive en el Valle de México; ¿qué opinas: hacen falta más operativos para frenar el consumo de alcohol al volante y la violencia en bares?

