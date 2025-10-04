Detienen a Erasmo Carlos “N” presunto integrante de banda de extorsionadores tras cateo en Iztapalapa

Por medio de un operativo en la alcaldía Iztapalapa, autoridades de la Ciudad de México (CDMX), detuvieron a Erasmo Carlos “N”, presunto integrante de una banda de extorsionadores y dedicada a la venta de drogas.

Cae Erasmo Carlos “N” en Iztapalapa

El operativo se llevó a cabo tras investigaciones que detectaron posibles puntos de venta y distribución de drogas en la zona. Además, realizaron trabajos de gabinete y campo, así como vigilancias fijas y móviles, hasta localizar una propiedad en la calle Azucena, en la colonia Lomas de San Lorenzo.



El inmueble era utilizado para almacenar y preparar narcóticos. Con base en pruebas suficientes, el Ministerio Público solicitó y obtuvo una orden judicial para intervenir el inmueble.

Seguimos con el combate frontal a los grupos delictivos generadores de violencia, en @Alc_Iztapalapa. Compañeros de @SSC_CDMX, en coordinación con @SSPCMexico, @FGRMexico y @FiscaliaCDMX, detuvieron a Erasmo Carlos "N", en posesión de un arma de fuego, cartuchos útiles y varios… pic.twitter.com/CgJJ7lAZ6w — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) October 3, 2025

Aseguran droga, armas y celulares tras la detención de Erasmo Carlos “N”

El detenido, Erasmo Carlos “N”, un hombre de 42 años, fue presentado ante el Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones correspondientes. Mientras que la propiedad fue sellada y permanece bajo resguardo policial.

Durante el cateo se aseguraron:



39 bolsitas con cocaína

13 tabletas de color azul

Una ampolleta con un líquido

Un arma de fuego corta

34 cartuchos útiles

13 teléfonos celulares

Una motocicleta.

El operativo fue realizado por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ), en colaboración con elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Marina.

Detienen a Liliana “N” hija de “El Ojos”, exlíder del Cártel de Tláhuac

La mujer fue detenida este 3 de octubre de 2025 por agentes de la Policía de Investigación (PDI) y trasladada al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde en las próximas horas se definirá su situación jurídica.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Morelos, obtuvo una orden de aprehensión contra Liliana “N”, alias “La Voz”, hija de Felipe de Jesús “N”, conocido como “El Ojos”, exlíder del Cártel de Tláhuac.

#LoÚltimo | Fue detenida Liliana, alias La Voz, presunta integrante del Cártel de Tláhuac. Se trata de la hija de Felipe de Jesús “N”, alias “El Ojos”, exlíder del mismo grupo criminal. Es acusada de su probable participación en el delito de asociación delictuosa.… pic.twitter.com/Ctxz1viSrw — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 3, 2025

“La Voz” contaba con una recompensa de 500 mil pesos ofrecida por las autoridades capitalinas a quien diera información que facilitara su localización, al ser considerada una de las principales integrantes del Cártel de Tláhuac, organización generadora de violencia en la capital y en municipios cercanos.