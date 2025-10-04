VIDEO | Clausuran fiesta clandestina con más de mil 500 jóvenes en CDMX: había menores

La diversión para miles de jóvenes se acabó este viernes 3 de octubre de 2025, pues autoridades descubrieron que en un domicilio se llevaba a cabo una fiesta clandestina en la Ciudad de México (CDMX) en la que había más de mil 500 asistentes, la mayoría menores de edad.

Al saber de la situación, autoridades llegaron hasta el lugar ubicado en calles de la colonia Buenos Aires, alcaldía Cuauhtémoc, donde desalojaron a los jóvenes, quienes estaban distribuidos en tres niveles de un predio.

Los jóvenes fueron convocados a este lugar, donde de acuerdo con el testimonio de algunos asistentes recogidos por Fuerza Informativa Azteca (FIA), no eran tantas las personas las que estaban dentro del domicilio.

#AlertaVialFIA | Autoridades de #CDMX clausuran fiesta clandestina en un predio de la colonia Buenos Aires, Alcaldía Cuauhtémoc, en donde había más de 1500 jóvenes distribuidos en 3 pisos.



El reporte de @tritonazteca11 https://t.co/qV1PW2rqVU pic.twitter.com/4obPmFXHLj — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 3, 2025

Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa en Cuauhtémoc, informó en su cuenta de X que eran más de mil 200 menores quienes estaban dentro de un antro clandestino, ingiriendo bebidas alcohólicas y drogas.

Incluso publicó que en el lugar donde se llevaba la fiesta no había sin salidas de emergencia ni medidas de protección.

Jóvenes se intoxican en tardeada clandestina en alcaldía Cuauhtémoc

En mayo pasado, en la misma alcaldía, alumnos de diversas escuelas en la Ciudad de México (CDMX), algunos de ellos menores de edad, resultaron intoxicados, luego de asistir a una fiesta en un inmueble ubicado en la calle Magnolia 174 de la colonia Guerrero.

Algunos resultaron afectados por consumo de bebidas alcohólicas y otros por sofocación debido a una mala ventilación en el salón de fiestas Unión y Concordia, lugar donde incluso se descubrió que había ataúdes usados como hielera, extintores caducos desde 1999, no tenía rutas de evacuación y más de 800 menores de edad estaban en riesgo.