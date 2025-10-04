Metro CDMX hoy 4 de octubre: noticias en vivo | Falta de trenes en Línea B y Línea 3
Sigue el reporte en vivo del Metro CDMX hoy sábado 4 de octubre de 2025. Conoce las últimas noticias sobre incidencias, retrasos y cierres en las líneas.
¡Que no se te haga tarde! Revisa qué pasa en el Metro CDMX, además de cómo va el avance de trenes en las 12 Líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México, durante hoy sábado 4 de octubre de 2025.
¡Llega a tiempo a tu destino! Si eres usuario frecuente del Metro, en este minuto a minuto de Fuerza Informativa Azteca te podrás mantener informado EN VIVO acerca del avance de trenes.
EN VIVO
Falta de trenes en Línea B y Línea 3
¿Qué pasa en Línea B? Usuarios del Metro CDMX reportan esperas de hasta 10 minutos entrev estaciones de la Línea B, que va de metro Ciudad Azteca a metro Buenavista.
Pésimo servicio en línea B, llevamos 10 minutos y no pasa ningún tren!!— Jennifer Hernández (@jenniferhndz113) October 4, 2025
Retrasos en estaciones de la Línea A
¿Qué pasa en Línea A? Usuarios del Metro CDMX señalan que: “Váyanse alv neta, no puede ser que en sábado siendo que no hay afluencia tengan los trenes detenidos y como siempre hasta dentro de dos horas vas a decir el porque, AVISA que para eso te pinchen pagan”.
Váyanse alv neta, no puede ser que en sábado siendo que no hay afluencia tengan los trenes detenidos y como siempre hasta dentro de dos horas vas a decir el porque, AVISA que para eso te pinchen pagan— kmeraman (@ElchocheYt) October 4, 2025
Inicio de operaciones del Metro CDMX hoy sábado 4 de octubre de 2025
Desde las 6:00 horas, el Metro CDMX inició operaciones en todas sus líneas. Se recuerda a los usuarios que la Línea 1 (de Pantitlán a Observatorio) permanece abierta por compelto, luego de permanecer parcialmente cerrada debido a los trabajos de modernización entre las estaciones Observatorio y Salto del Agua.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. En la Ciudad de México esperamos una temperatura Máx. 21° C Mín. 10° C. pic.twitter.com/6OKy5hb9eK— MetroCDMX (@MetroCDMX) October 4, 2025