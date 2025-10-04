Logo InklusionSitio accesible
Metro CDMX hoy 4 de octubre: noticias en vivo | Falta de trenes en Línea B y Línea 3

Sigue el reporte en vivo del Metro CDMX hoy sábado 4 de octubre de 2025. Conoce las últimas noticias sobre incidencias, retrasos y cierres en las líneas.

Escrito por: Arturo Engels
Metro CDMX: Lo que debes saber sobre el servicio HOY
Metro CDMX HOY: ¿qué pasa en líneas y estaciones en sábado 4 de octubre de 2025?|Arturo Engels

¡Que no se te haga tarde! Revisa qué pasa en el Metro CDMX, además de cómo va el avance de trenes en las 12 Líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México, durante hoy sábado 4 de octubre de 2025.

¡Llega a tiempo a tu destino! Si eres usuario frecuente del Metro, en este minuto a minuto de Fuerza Informativa Azteca te podrás mantener informado EN VIVO acerca del avance de trenes.

EN VIVO

Falta de trenes en Línea B y Línea 3

¿Qué pasa en Línea B? Usuarios del Metro CDMX reportan esperas de hasta 10 minutos entrev estaciones de la Línea B, que va de metro Ciudad Azteca a metro Buenavista.

Retrasos en estaciones de la Línea A

¿Qué pasa en Línea A? Usuarios del Metro CDMX señalan que: “Váyanse alv neta, no puede ser que en sábado siendo que no hay afluencia tengan los trenes detenidos y como siempre hasta dentro de dos horas vas a decir el porque, AVISA que para eso te pinchen pagan”.

Inicio de operaciones del Metro CDMX hoy sábado 4 de octubre de 2025

Desde las 6:00 horas, el Metro CDMX inició operaciones en todas sus líneas. Se recuerda a los usuarios que la Línea 1 (de Pantitlán a Observatorio) permanece abierta por compelto, luego de permanecer parcialmente cerrada debido a los trabajos de modernización entre las estaciones Observatorio y Salto del Agua.

