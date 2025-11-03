MINUTO A MINUTO | Así transcurren las marchas de hoy lunes 3 de noviembre en CDMX
¿Cómo van las marchas este inicio de semana en la CDMX? Consulta en FIA las vías alternas y las calles afectadas para que llegues a tiempo a tus citas.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) informa sobre las marchas, manifestaciones y vialidades afectadas en la Ciudad de México (CDMX) para hoy, lunes 3 de noviembre de 2025. El objetivo es que cuentes con información útil para tomar precauciones y elegir alternativas viales que te permitan evitar contratiempos en tus traslados.
La agenda de movilizaciones publicada aquí se basa en el reporte oficial emitido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC CDMX). Consulta este aviso antes de salir para planear rutas alternas, prever tiempos de viaje y reducir el riesgo de sufrir demoras por cortes de circulación o contingencias en la vía pública.
EN VIVO
Estas son las marchas programadas para hoy en la CDMX
10:00 HORAS| Colectivo Feminista
El Colectivo Voces de la ausencia realizará la “Marcha de Día de las Muertas”, en memoria de las víctimas de feminicidio. Partirán del Zócalo al Monumento a Cuauhtémoc en Paseo de la Reforma e Insurgentes.
Durante el día: Marcha de transportistas
Trasportistas exigen la búsqueda y aparición con vida del transportista Fernando Galindo Salvador. Bloquearán diversas vías de acceso a la CDMX, consulta en este enlace la lista completa.