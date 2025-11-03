MINUTO A MINUTO | Así transcurren las marchas de hoy lunes 3 de noviembre en CDMX

Fuerza Informativa Azteca (FIA) informa sobre las marchas, manifestaciones y vialidades afectadas en la Ciudad de México (CDMX) para hoy, lunes 3 de noviembre de 2025. El objetivo es que cuentes con información útil para tomar precauciones y elegir alternativas viales que te permitan evitar contratiempos en tus traslados.

La agenda de movilizaciones publicada aquí se basa en el reporte oficial emitido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC CDMX). Consulta este aviso antes de salir para planear rutas alternas, prever tiempos de viaje y reducir el riesgo de sufrir demoras por cortes de circulación o contingencias en la vía pública.