No solo Carlos Manzo: Alcaldes de Puebla y Guanajuato solicitaron protección ante la inseguridad en México

El alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue asesinado en pleno Centro Histórico, mientras caminaba entre la multitud durante el Festival de las Velas. Su homicidio no solo sacudió a Michoacán, sino que volvió a exponer la crisis de seguridad que vive México, donde decenas de alcaldes gobiernan bajo amenaza y piden protección para seguir con vida.

Alcaldes de México que han solicitado protección ante ola de inseguridad

Su muerte ocurre en medio de una ola de solicitudes de protección de alcaldes en todo el país, especialmente en estados como Guanajuato y Puebla.

Solo en Guanajuato, siete alcaldes de Morena —entre ellos los de Celaya, Salamanca, Pénjamo y Valle de Santiago— viven custodiados por la Guardia Nacional y el Ejército. A ellos se suman ediles de Movimiento Ciudadano y un independiente, todos bajo el mismo miedo: el crimen organizado ha rebasado a las instituciones.

En Puebla, otros presidentes municipales han pedido licencia o refuerzos tras recibir amenazas directas de grupos criminales.

“Cuando los alcaldes se sienten desprotegidos pueden caer en la tentación de doblegarse ante la delincuencia”, reconoció el gobernador Alejandro Armenta. Palabras que suenan más a advertencia que a respaldo.

El doble discurso de la protección: Los cuidan pero son asesinados

Mientras los alcaldes solicitan ayuda, el Estado blinda a unos cuantos y abandona a los demás. Los protocolos de protección federal parecen privilegios, no derechos. Cada edil debe enviar un oficio a la Secretaría de Gobernación o a Seguridad Pública para “solicitar” su propia vida.

Carlos Manzo no fue el primero en caer. Tampoco será el último si el país sigue premiando el silencio y castigando la valentía. En México, denunciar mata. Gobernar, también.

“¡Fuera Bedolla, fuera Morena"



Manifestantes irrumpen en el Palacio de Gobierno de #Michoacán por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.https://t.co/wiE8jLbWDf pic.twitter.com/IbnQL4WebU — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 3, 2025

Violencia en Michoacán: Cronología de políticos asesinados

Desde octubre de 2021, Michoacán ha sido escenario de una escalada de violencia política que ha cobrado la vida de funcionarios de distintos partidos.

Los crímenes se han cometido en distintos municipios y bajo circunstancias que exponen la vulnerabilidad de los gobiernos locales ante el crimen organizado.

