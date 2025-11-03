Cateo en el albergue ‘Casa de las Mercedes'; autoridades rompen cámaras, cerraduras y se llevan archivos |Mientras Dormía

La madrugada de este 3 de noviembre en la CDMX estuvo marcada por dos hechos que generaron movilización de emergencia. Mientras Usted Dormía, en la capital, agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México realizaron un cateo en el refugio 'Casa de las Mercedes', mientras que, al norte de la ciudad, una fuga de gas natural en Tlatelolco obligó al desalojo de más de 50 personas.

Cateo en la Casa de las Mercedes: tensión, documentos incautados y cámaras desconectadas

Elementos de la Fiscalía General de Justicia irrumpieron durante la madrugada en las instalaciones de la 'Casa de las Mercedes', un albergue ubicado en la colonia Zona Centro, que desde hace días se encuentra bajo investigación por denuncias de abuso infantil y presunta trata de personas.

El abogado de la fundación, Julián Pérez, confirmó que los agentes rompieron la reja exterior para ingresar al inmueble y se llevaron documentos y archivos: 'El día de hoy llegó la Fiscalía a las dos sedes con una orden de cateo emitida por un juez local. Entraron con el uso de la fuerza pública, rompieron las puertas y sustrajeron documentación sin especificar quiénes eran, declaró.

El representante legal denunció además que, antes de iniciar la diligencia, los elementos desconectaron y rompieron las cámaras de videovigilancia: "Lo primero que hicieron fue desconectarlas con fuerza, rompieron las cámaras antes de empezar el procedimiento", añadió.

Durante el operativo se registraron momentos de tensión y una joven resultó lesionada tras un forcejeo. No hubo personas detenidas, aunque vecinos expresaron su preocupación por la forma en que se llevó a cabo la diligencia.

#MientrasDormía | Se registra cateo en la Casa de las Mercedes.



Agentes rompieron la reja exterior para ingresar y se llevaron documentos; el abogado de la defensa indicó que desconectaron además las cámaras de vigilancia.@oscar_mendoza31 nos cuenta en #PrimeraLínea. pic.twitter.com/vhZx3m7qk3 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 3, 2025

La 'Casa de las Mercedes', un albergue con más de tres décadas de historia en la colonia San Rafael, ya estaba bajo investigación desde marzo pasado, cuando una adolescente denunció haber sido víctima de abuso sexual y explotación laboral mientras estaba bajo resguardo de la institución.

Las primeras indagatorias revelaron que la directora, Ángela "N", habría trasladado irregularmente a la menor al domicilio de su madre, donde, según la denuncia, fue agredida por un hombre identificado como Aquiles "N".

Tras ese caso, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX amplió la investigación por trata de personas y trabajo forzado de menores, lo que derivó en un primer operativo el 30 de octubre, en el que alrededor de 40 niñas fueron reubicadas en otros albergues.

Fuga de gas natural en Tlatelolco provoca evacuación preventiva

De forma paralela, Mientras Usted Dormía, una fuga de gas natural provocó la evacuación de 50 personas del edificio Guillermo Prieto, ubicado en el Eje 2 Norte y Lerdo.

Bomberos y personal de Protección Civil controlaron la situación tras 30 minutos de labores. Se presume que el incidente fue causado por una persona que intentó robar la tubería de cobre, lo que generó la fuga.

No se reportaron lesionados ni intoxicados, pero las autoridades exhortaron a los vecinos a mantenerse alertas ante cualquier olor a gas y reportar de inmediato posibles emergencias.