Avance Metro CDMX HOY 3 de noviembre: ¿Marcha lenta en los trenes?
¿Y cómo marcha? Consulta el avance del Metro CDMX este lunes 3 de noviembre y revisa si hay demoras o afectaciones en el servicio de los trenes en tiempo real.
Tras los festejos del Día de Muertos 2025, miles de capitalinos regresan a sus actividades cotidianas y el Metro de la CDMX se convierte nuevamente en el principal medio de transporte. Este 3 de noviembre, usuarios reportan una marcha de trenes constante en la mayoría de las líneas, aunque con algunos avances lentos en tramos específicos durante las primeras horas del día.
La vigilancia del servicio del Metro se mantiene activa para monitorear el avance de los trenes y atender cualquier incidencia que pudiera afectar la movilidad en la capital.
EN VIVO
Siguen los retrasos de la L2
A pesar de que el Metro informa que no se registran problemas en la L2, usuarios indican que hay retrasos en el avance de los trenes; ¡Más de 10 minutos por estación!
Que onda con la línea 2? Se queda detenida como 10 min por estación 🥲🥲— Monica Alejandra Toledo Garces (@G39622Toledo) November 3, 2025
Por qué la línea 2 se detiene a cad rato ?? Si no hay lluvia y no hay tanta gente 😡😡😡— Xitlali Martinez (@Xitlali05085702) November 3, 2025
No avanza línea 2 que pasa? Nunca avanza a esta hora— Ashaki Argueta (@ashakidanza) November 3, 2025
¡Complicada situación en Línea A! Siguen los retrasos en el avance de los trenes
Capitalinos que viajan en la Línea A indican que el avance de los trenes se mantiene lento, por lo piden que al STC que agilicen el servicio.
Línea A a qué hora empieza a dar servicio, y dejan de sacar trenes de circulación??? La paz a reventar y no se mueven— DRAK (@drakalat) November 3, 2025
En la línea A, los comboys llegan llenos, más de 20 min sin poder subir— Michi Montes (@monte97492) November 3, 2025
¡Tómalo en cuenta! L2 presenta retrasos de más de10 minutos; reportan usuarios
Usuarios que viajan en la L2 del Metro de la CDMX indican en redes sociales que hay retrasos de más de 10 minutos en el avance de los trenes.
Metro ¿qué pasa en línea 2 que la marcha está lenta? Detenidos otra vez y no está lloviendo y afluencia de personas 😠😠😠— Peter RoCha (@peterchalma) November 3, 2025
Pues aquí ya llevamos 12 línea 2 Metro Tacuba pic.twitter.com/bT7m1NKrUK— Fabian (@Fabian_Daddy) November 3, 2025
¿Qué pasa en LB? El Metro de la CDMX informa
A pesar de los reportes de avance lento en la Línea B, dirección Buenavista, el metro informa que al momento no se presentan averías, únicamente afluencia de la hora.
Que pedo en línea b 25 minutos parados y ninguno pasa no es posible que desde el lunes en la mañana valgan madres— Pato_GonzalezS (@GonzalezsPato) November 3, 2025
Que pasa en línea B tenemos 10 min y solo a pasado uno que no se paró 🙃????— Palice 🪶 (@ImAliceDreamer) November 3, 2025
¿Qué pasa en Línea A? El Metro informa
Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea A, después de realizar el retiro de un tren para revisión.
Línea A; con reporte de marcha lenta
El avance de los trenes se encuentra afectado en la Línea A; reportan marcha lenta y fallas.
25 minutos y contando para subir en Línea A...— Javier Robles (@JaviRobles0392) November 3, 2025
Eso sí, los que van muy arriba de los trenes son los pinches puercos de Policía Metro, quitándole el lugar a la gente que tiene tiempo esperando para poder abordar.
Nos acaban de bajar en peñon, por falla... Porque carajos sacan a circulación algo que saben que está mal, que poca madre, manden un vacío o varios 😡🤬🤬 pic.twitter.com/xPJkDnu3By— Kha_Ra (@kaleira) November 3, 2025
Reportan retrasos en Línea 7
Usuarios reportan avance lento en ambas direcciones de la Línea 7 del Metro.
@MetroCDMX me explicas algo? Por qué chingaos tenemos que esperar a que llegue otro tren, cuando uno ya está en el anden, neta no lo entiendo, aún cuando llega a estar hasta su maye de gente!!??? pic.twitter.com/LDsr96v2s6— Maria del Carmen Cortés (@Mariade41984063) November 3, 2025
Línea 7 en Tacubaya está hasta la madre el único tren que ha pasado en más de 10 min viene lleno, eso no es avance de 5 min no mamen— M O S E S (@CiintCrime) November 3, 2025
Llevo mas de 10 mn esperando en la línea 7— Felcir Pach (@SaraiFelcir) November 3, 2025