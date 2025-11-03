Logo InklusionSitio accesible
FUERZA INFORMATIVA AZTECA
En Vivo

Avance Metro CDMX HOY 3 de noviembre: ¿Marcha lenta en los trenes?

¿Y cómo marcha? Consulta el avance del Metro CDMX este lunes 3 de noviembre y revisa si hay demoras o afectaciones en el servicio de los trenes en tiempo real.

Notas
Seguridad
Escrito por: Daniel Rivera Guzmán
Compartir nota
Avance Metro CDMX HOY 3 de noviembre Marcha lenta en los trenes
¿Y cómo marcha? Consulta el avance del Metro CDMX este lunes 3 de noviembre y revisa si hay demoras o afectaciones en el servicio de los trenes en tiempo real.|Metro CDMX

Tras los festejos del Día de Muertos 2025, miles de capitalinos regresan a sus actividades cotidianas y el Metro de la CDMX se convierte nuevamente en el principal medio de transporte. Este 3 de noviembre, usuarios reportan una marcha de trenes constante en la mayoría de las líneas, aunque con algunos avances lentos en tramos específicos durante las primeras horas del día.

La vigilancia del servicio del Metro se mantiene activa para monitorear el avance de los trenes y atender cualquier incidencia que pudiera afectar la movilidad en la capital.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PESADILLA SOBRE RUEDAS: PASAJERO SACA UN HACHA EN LA RUTA 96 DE MONTERREY

EN VIVO

Siguen los retrasos de la L2

A pesar de que el Metro informa que no se registran problemas en la L2, usuarios indican que hay retrasos en el avance de los trenes; ¡Más de 10 minutos por estación!

Mantente informado mientras viajas en el Metro de la CDMX

Mientras viajas en el Metro de la CDMX, no pierdas detalle de la información más relevante de la mañana.

Mantente informado mientras viajas en el Metro de la CDMX

Mientras viajas en el Metro de la CDMX, no pierdas detalle de la información más relevante de la mañana.

¡Complicada situación en Línea A! Siguen los retrasos en el avance de los trenes

Capitalinos que viajan en la Línea A indican que el avance de los trenes se mantiene lento, por lo piden que al STC que agilicen el servicio.

¡Tómalo en cuenta! L2 presenta retrasos de más de10 minutos; reportan usuarios

Usuarios que viajan en la L2 del Metro de la CDMX indican en redes sociales que hay retrasos de más de 10 minutos en el avance de los trenes.

¿Qué pasa en LB? El Metro de la CDMX informa

A pesar de los reportes de avance lento en la Línea B, dirección Buenavista, el metro informa que al momento no se presentan averías, únicamente afluencia de la hora.

¿Qué pasa en Línea A? El Metro informa

Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea A, después de realizar el retiro de un tren para revisión.

Línea A; con reporte de marcha lenta

El avance de los trenes se encuentra afectado en la Línea A; reportan marcha lenta y fallas.

Reportan retrasos en Línea 7

Usuarios reportan avance lento en ambas direcciones de la Línea 7 del Metro.

Metro CDMXSSC CDMX

Notas