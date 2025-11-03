Avance Metro CDMX HOY 3 de noviembre: ¿Marcha lenta en los trenes?

Tras los festejos del Día de Muertos 2025, miles de capitalinos regresan a sus actividades cotidianas y el Metro de la CDMX se convierte nuevamente en el principal medio de transporte. Este 3 de noviembre, usuarios reportan una marcha de trenes constante en la mayoría de las líneas, aunque con algunos avances lentos en tramos específicos durante las primeras horas del día.

La vigilancia del servicio del Metro se mantiene activa para monitorear el avance de los trenes y atender cualquier incidencia que pudiera afectar la movilidad en la capital.

