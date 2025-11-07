¡Viernes de súper peso! El dólar cede terreno y este es el tipo de cambio

El dólar estadounidense se encamina a terminar la semana prácticamente donde empezó: sin cambios, reflejando la tensión que ha dominado a los mercados. Por un lado, la Reserva Federal (Fed) se mantiene agresiva con su política, intentando darle fuerza al dólar; pero por el otro, persisten las preocupaciones sobre la economía de EE. UU.

A esta ecuación se sumó una alarma global: las exportaciones de China cayeron de forma inesperada y con fuerza en octubre, registrando su mayor descenso desde febrero. Esto es una mala señal para el crecimiento mundial y sugiere que el comercio está sufriendo. En resumen, los inversionistas están atrapados entre la mano dura de la Fed y el miedo a una desaceleración global.

Precio del dólar hoy 7 de noviembre de 2025 en Banco Azteca

El precio del dólar en Banco Azteca se ajusta a la baja, ubicándose en $19.20 pesos a la compra y en $17.05 pesos a la venta. El valor del dólar interbancario de referencia se sitúa en los $18.56 pesos para este viernes, reflejando la estabilidad del peso

El precio del dólar en Tijuana está en 17.80 en la compra y en 18 pesos la venta.

Precio del dólar canadiense hoy 7 de noviembre

El precio del dólar canadiense también se mantiene estable en la línea bajista, moviéndose su referencia alrededor de $13.80 pesos mexicanos en la apertura de este viernes.

¿Cuál es el precio del Bitcoin hoy viernes 7 de noviembre?

El Bitcoin se mueve con bastante volatilidad en el cierre de la semana, pero sin una dirección clara. La criptomoneda cotiza en $100,093.40 dólares por unidad (un valor estimado, en un mercado muy cambiante). Al tipo de cambio de México, el BTC se cotiza cerca de $1,855,940.96 pesos por unidad.

¿Cuál es el precio del barril de petróleo hoy 7 de noviembre?

Los precios del petróleo subieron el viernes, pero se mantuvieron encaminados a una segunda pérdida semanal consecutiva después de tres días de caídas debido a la preocupación por el exceso de oferta y la desaceleración de la demanda estadounidense.

El precio del barril es de:

