No se sabe nada de los menores de 13 y 17 años de edad que presuntamente participaron en el asalto a un automovilista en la colonia Obrera de la alcaldía Cuauhtémoc, el pasado lunes. Las autoridades de la Ciudad de México (CDMX) no han confirmado si siguen su proceso en libertad o permanecen bajo custodia.

Menores fueron captados asaltando a automovilista

En otro hecho delictivo, fueron captados el 26 de agosto por la cámara de un auto que circulaba por la zona.

A punta de pistola, amenazaron y arrebataron sus pertenencias a un automovilista que esperaba la luz verde del semáforo para avanzar.

Solo bastaron unos cuantos minutos para lograr su objetivo y escapar. El pasado 1 de septiembre fueron detenidos por su presunta participación en el delito de robo. Traían una pistola, un cargador, 400 pesos y una bolsa.

Menores infractores: cifras aumentan en México

En México, la cifra de menores infractores va en aumento, así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en un estudio publicado en julio pasado, lo que deja en evidencia la urgencia de abordar las causas sociales que empujan a muchos jóvenes a caminos delictivos.

“Tenemos que hablar sobre los factores que pudiesen orillar a un menor. Los menores están cometiendo estas conductas por el entorno familiar en el que viven. En criminología no podemos generalizar a todos los casos, pero viven en entornos de violencia muy marcados, violencia que se va normalizando”, comentó Leticia Medrano, criminóloga.

En tanto, la carpeta de investigación por el caso de estos dos menores de edad aún se encuentra en trámite en la Agencia de Investigación Especializada en Justicia para Adolescentes.

“Muchas veces ni siquiera lo hacen por necesidad, lo hacen porque está de moda, y es más fácil trabajar duro para comprarte tu camioneta o comprar una pistola”, agregó la criminóloga.