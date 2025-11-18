Logo InklusionSitio accesible
Avance Metro CDMX Hoy: Reporte EN VIVO de fallas y retrasos del 18 de noviembre de 2025

¡Que no se te haga tarde! Revisa en FIA cómo va el avance de trenes en la red del Metro CDMX y puedas llegar a tiempo a tu escuela u oficina este martes.

Escrito por: César Contreras, Alejandra Gómez
vagon del Metro Cdmx
¿Cómo va el Metro CDMX hoy?

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte el seguimiento en vivo, minuto a minuto, sobre el avance de trenes en el Metro CDMX este martes 18 de noviembre de 2025, para que evites contratiempos al usar el Sistema de Transporte Colectivo (STC).

EN VIVO

Retrasos en Línea 3

Usuarios reportan lentitud en el avance de trenes en la Línea 3, que comprende de Indios Verdes a Universidad. Recuerda que las Líneas 1 y 3 del Metrobús tienen un recorrido similar de norte a sur de la CDMX.

