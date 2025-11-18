Avance Metro CDMX Hoy: Reporte EN VIVO de fallas y retrasos del 18 de noviembre de 2025
¡Que no se te haga tarde! Revisa en FIA cómo va el avance de trenes en la red del Metro CDMX y puedas llegar a tiempo a tu escuela u oficina este martes.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte el seguimiento en vivo, minuto a minuto, sobre el avance de trenes en el Metro CDMX este martes 18 de noviembre de 2025, para que evites contratiempos al usar el Sistema de Transporte Colectivo (STC).
EN VIVO
Retrasos en Línea 3
Usuarios reportan lentitud en el avance de trenes en la Línea 3, que comprende de Indios Verdes a Universidad. Recuerda que las Líneas 1 y 3 del Metrobús tienen un recorrido similar de norte a sur de la CDMX.
