¿Por qué hay retrasos en el Metro CDMX? El reporte EN VIVO HOY, 17 de noviembre de 2025

¡Toma previsiones este lunes de día feriado! Consulta cómo va el avance de los trenes en la red del Metro CDMX y prevé tu tiempo de traslado este 17 de noviembre.

Escrito por: César Contreras
Personas afuera de estación del Metro CDMX el 17 de noviembre de 2025.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el seguimiento EN VIVO del avance de trenes en el Metro CDMX este lunes 17 de noviembre de 2025, con actualizaciones minuto a minuto para que planees tus traslados y evites contratiempos en el Sistema de Transporte Colectivo (STC).

Recuerda que desde ayer reabrieron las estaciones Observatorio, Tacubaya y Juanacatlán de la Línea 1, por lo que ahora todas las estaciones, de Observatorio a Pantitlán, ofrecen servicio en ambos sentidos.

EN VIVO

¿Qué pasa en Línea 2?

En más de 20 minutos no ha pasado un tren en la estación Normal de la Línea 2 en dirección a Tasqueña.

Retrasos en Línea 9

Usuarios de la Línea 9 indican que en más de 10 minutos no han pasado trenes en dirección a la terminal Tacubaya.

Personas esperan que abran Línea 2

Varias personas esperan a las afueras de la estación Revolución de la Línea 2 en espera del inicio del servicio.

Usuarios esperan apertura del Metro CDMX

Algunos usuarios están afuera de las estaciones del Metro CDMX, en espera de que abran las puertas. Este lunes opera con horario de día feriado, por lo que el servicio comienza a las 7:00 horas.

¿A qué hora abre el Metro CDMX hoy?

Hoy lunes 17 de noviembre de 2025, por ser día festivo por el Aniversario de la Revolución Mexicana, el Metro CDMX abrirá sus puertas a las 7:00 horas y terminará operaciones a las 24:00 horas.

