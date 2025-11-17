¿Por qué hay retrasos en el Metro CDMX? El reporte EN VIVO HOY, 17 de noviembre de 2025

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el seguimiento EN VIVO del avance de trenes en el Metro CDMX este lunes 17 de noviembre de 2025, con actualizaciones minuto a minuto para que planees tus traslados y evites contratiempos en el Sistema de Transporte Colectivo (STC).

Recuerda que desde ayer reabrieron las estaciones Observatorio, Tacubaya y Juanacatlán de la Línea 1, por lo que ahora todas las estaciones, de Observatorio a Pantitlán, ofrecen servicio en ambos sentidos.