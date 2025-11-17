¿Por qué hay retrasos en el Metro CDMX? El reporte EN VIVO HOY, 17 de noviembre de 2025
¡Toma previsiones este lunes de día feriado! Consulta cómo va el avance de los trenes en la red del Metro CDMX y prevé tu tiempo de traslado este 17 de noviembre.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el seguimiento EN VIVO del avance de trenes en el Metro CDMX este lunes 17 de noviembre de 2025, con actualizaciones minuto a minuto para que planees tus traslados y evites contratiempos en el Sistema de Transporte Colectivo (STC).
Recuerda que desde ayer reabrieron las estaciones Observatorio, Tacubaya y Juanacatlán de la Línea 1, por lo que ahora todas las estaciones, de Observatorio a Pantitlán, ofrecen servicio en ambos sentidos.
EN VIVO
¿Qué pasa en Línea 2?
En más de 20 minutos no ha pasado un tren en la estación Normal de la Línea 2 en dirección a Tasqueña.
Pueden informar que pasa en L2? Llevo más de 20 minutos en metro normal dirección taxqueña y no pasa el metro, y el que pasó estaba atascado, ni un alma— Alexander (@X4nXan) November 17, 2025
Retrasos en Línea 9
Usuarios de la Línea 9 indican que en más de 10 minutos no han pasado trenes en dirección a la terminal Tacubaya.
Más de 10 min y no pasa ningún tren para Tacubaya Linea 9 😒 pic.twitter.com/aDpQr1v9rM— Luis Fer Jaramillo Quiroz (@FerJara_Oficial) November 17, 2025
Personas esperan que abran Línea 2
Varias personas esperan a las afueras de la estación Revolución de la Línea 2 en espera del inicio del servicio.
#CDMX | Decenas de personas aguardan afuera de la estación Revolución, de la #Línea2 que corre de Taxqueña a Cuatro Caminos.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 17, 2025
Por ser día feriado el servicio inicia a las 7:00 am; muchos buscan cómo trasladarse a sus trabajos.
📹 | @isidrocorro https://t.co/3Q9tH8LT8A pic.twitter.com/a3XPeovPvY
Usuarios esperan apertura del Metro CDMX
Algunos usuarios están afuera de las estaciones del Metro CDMX, en espera de que abran las puertas. Este lunes opera con horario de día feriado, por lo que el servicio comienza a las 7:00 horas.
@MetroCDMX buenos días— Abi Pv (@AbiPerezV) November 17, 2025
A qué horas abrirán el metro
En sus redes comentaron que era horario normal pic.twitter.com/9BOJoss2ah
¿A qué hora abre el Metro CDMX hoy?
Hoy lunes 17 de noviembre de 2025, por ser día festivo por el Aniversario de la Revolución Mexicana, el Metro CDMX abrirá sus puertas a las 7:00 horas y terminará operaciones a las 24:00 horas.
#AvisoMetro: Este lunes 17 de noviembre el servicio se brindará con horario de día festivo:— MetroCDMX (@MetroCDMX) November 15, 2025
🕖 Inicio de operación: 7:00 horas
🌙 Cierre de servicio: 24:00 horas
Toma previsiones y planifica tu viaje. pic.twitter.com/O7VWJENvVt