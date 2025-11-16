¡Viajes gratis en el Metro CDMX! Estas son las estaciones que no tienen costo hoy 16 de noviembre

La Línea 1 del Metro de la CDMX reabrió por completo este domingo y, como parte de su primer día de operación renovada, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) anunció acceso gratuito en tres estaciones clave.

La medida comenzó a las 13:30 horas y forma parte de la estrategia para que la ciudadanía conozca la modernización del corredor que conecta Observatorio con Pantitlán.

A través de un mensaje oficial, el director del STC Metro, Rubén Rubalcava, invitó a los usuarios a “vivir la experiencia de una Línea 1 totalmente renovada, más moderna, segura y eficiente”.

¿Cuáles son las estaciones gratuitas del Metro CDMX hoy 16 de noviembre ?

¡Ojo! Si tienes pensado salir y utilizar la Línea 1, el acceso sin costo aplica únicamente este domingo en:



Observatorio

Tacubaya

Juanacatlán

Las tres forman parte del tramo poniente recién rehabilitado y que vuelve a operar tras meses de cierre por obras de modernización de vías, sistemas de control y señalización.

En este primer día de apertura total de #LaNuevaLínea1, el acceso en las estaciones Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio será gratuito.

Invitamos a las y los usuarios del @MetroCDMX a conocer las nuevas instalaciones y vivir la experiencia de una Línea 1 totalmente renovada, más… — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) November 16, 2025

¿Desde qué hora aplicael viaje gratis en la Línea 1 del Metro CDMX?

De acuerdo con el anuncio oficial, la medida inició a las 13:30 horas. Hasta el momento, las autoridades no han especificado si el acceso gratuito se mantendrá hasta el cierre del servicio nocturno, aunque se prevé que la gratuidad sea válida durante el resto de la jornada.

¿Por qué hay acceso gratuito en la Línea 1 del Metro CDMX?

El STC informó que se trata de una acción especial por la reapertura total de la Nueva Línea 1, un proyecto de alta prioridad para el gobierno capitalino, aunque en los últimos meses pasajeros han mostrado su molestia por demoras en la llegada de trenes.

El objetivo es permitir que usuarios y usuarias recorran las instalaciones, conozcan los nuevos trenes y se familiaricen con los cambios operativos.

“En este primer día de apertura total de #LaNuevaLínea1, el acceso en las estaciones Juanacatlán, Tacubaya y Observatorio será gratuito. Invitamos a las y los usuarios a conocer las nuevas instalaciones y vivir la experiencia de una Línea 1 totalmente renovada”, informó el director del Metro CDMX.