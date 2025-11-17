¿Caos vial en pleno puente? Manifestaciones en CDMX hoy 17 de noviembre; a qué hora empieza la marcha de la Generación Z

¡Toma precauciones! Este lunes 17 de noviembre 2025, se realizará nuevamente la marcha de la Generación Z en la CDMX; se espera que las y los jóvenes salgan a las calles alrededor de las 11 horas.

Fuerza Informativa Azteca te comparte las manifestaciones y marchas; estas son las calles cerradas y alternativas viales.