¿Caos vial en pleno puente? Manifestaciones en CDMX hoy 17 de noviembre; a qué hora empieza la marcha de la Generación Z

Hasta el momento se desconoce las calles cerradas o zonas afectadas por la nueva marcha de la Generación Z en CDMX hoy 17 de noviembre; últimas noticias EN VIVO.

Escrito por: Fernanda Benítez
Marcha generación Z en CDMX hoy
¿A qué hora es la marcha de la Generación Z?|X:@OVIALCDMX

¡Toma precauciones! Este lunes 17 de noviembre 2025, se realizará nuevamente la marcha de la Generación Z en la CDMX; se espera que las y los jóvenes salgan a las calles alrededor de las 11 horas.

Fuerza Informativa Azteca te comparte las manifestaciones y marchas; estas son las calles cerradas y alternativas viales.

¿Qué marchas habrá en la CDMX este lunes?

Se esperan alrededor de tres marchas en distintas partes de la Ciudad de México; estas son las calles afectadas por manifestantes:

  • 11:00 horas - Calzada de Tlalpan y Circuito Azteca, col. Ex Ejido de Santa Úrsula Coapa, en Coyoacán. 
  • 14:00 horas - Facultad de derecho de la UNAM, en Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, en Coyoacán. 
  • 15:00 horas - Paseo de la Reforma en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Cortes de circulación en calles aledañas al Zócalo; alternativas viales

Permanece el cierre de circulación en algunas calles del Zócalo CDMX; el horario será de 7:00 a 14:00 horas.

Entre las alternativas viales están: Eje 1 Norte, Eje Central Lázaro Cárdenas, José Ma. Izazaga, Eje 1 Oriente, Fray Servando T. De Mier.

Manifestantes en alcaldía Benito Juárez; calles afectadas

Se reporta el arribo de manifestantes en la Av. Universidad no. 800 en la colonia Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez; toma precauciones.

¡Generación Z vuelve a las calles de la CDMX!

La nueva marcha de la generación Z se realizará a las 11:00 horas en calles de la Ciudad de México.

Hasta el momento se desconoce las zonas afectadas por las y los manifestantes.

¿Qué autos no circulan hoy 17 de noviembre 2025?

¡Atención, automovilistas! El Hoy No Circula para este lunes 17 de noviembre 2025 aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.

  • Con engomado amarillo
  • Terminación de placas 5 y 6
  • Con hologramas 1 y 2

