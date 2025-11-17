¿Caos vial en pleno puente? Manifestaciones en CDMX hoy 17 de noviembre; a qué hora empieza la marcha de la Generación Z
Hasta el momento se desconoce las calles cerradas o zonas afectadas por la nueva marcha de la Generación Z en CDMX hoy 17 de noviembre; últimas noticias EN VIVO.
¡Toma precauciones! Este lunes 17 de noviembre 2025, se realizará nuevamente la marcha de la Generación Z en la CDMX; se espera que las y los jóvenes salgan a las calles alrededor de las 11 horas.
Fuerza Informativa Azteca te comparte las manifestaciones y marchas; estas son las calles cerradas y alternativas viales.
¿Qué marchas habrá en la CDMX este lunes?
Se esperan alrededor de tres marchas en distintas partes de la Ciudad de México; estas son las calles afectadas por manifestantes:
- 11:00 horas - Calzada de Tlalpan y Circuito Azteca, col. Ex Ejido de Santa Úrsula Coapa, en Coyoacán.
- 14:00 horas - Facultad de derecho de la UNAM, en Circuito Escolar, Ciudad Universitaria, en Coyoacán.
- 15:00 horas - Paseo de la Reforma en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.
#CiudadSegura |📱Consulta la agenda de movilizaciones programadas para este lunes 17 de noviembre en la #CiudadDeMéxico.👮♀️📒
🔎 Ingresa a: https://t.co/bgKCeDl1dS pic.twitter.com/6ke3OVVSET
Cortes de circulación en calles aledañas al Zócalo; alternativas viales
Permanece el cierre de circulación en algunas calles del Zócalo CDMX; el horario será de 7:00 a 14:00 horas.
Entre las alternativas viales están: Eje 1 Norte, Eje Central Lázaro Cárdenas, José Ma. Izazaga, Eje 1 Oriente, Fray Servando T. De Mier.
#PrecauciónVial | Permanecen cortes de circulación en calles aledañas al Zócalo, por evento a las 07:00 y 14:00 horas. Aquí #AlternativaVial
Manifestantes en alcaldía Benito Juárez; calles afectadas
Se reporta el arribo de manifestantes en la Av. Universidad no. 800 en la colonia Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez; toma precauciones.
06:37 #PrecauciónVial | Durante el día considera arribo de manifestantes en Av. Universidad no. 800, col. Santa Cruz Atoyac, alcaldía Benito Juárez.
¡Generación Z vuelve a las calles de la CDMX!
La nueva marcha de la generación Z se realizará a las 11:00 horas en calles de la Ciudad de México.
Hasta el momento se desconoce las zonas afectadas por las y los manifestantes.
📢 GENERACIÓN Z MÉXICO CONVOCA:
Estados que deseen participar, mismo puntos de inicio y final que el 15 de noviembre.#generaciónz #generaciónzméxico
¿Qué autos no circulan hoy 17 de noviembre 2025?
¡Atención, automovilistas! El Hoy No Circula para este lunes 17 de noviembre 2025 aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.
- Con engomado amarillo
- Terminación de placas 5 y 6
- Con hologramas 1 y 2
🌞¡Buen día!
El #HoyNoCircula de este lunes 17 de noviembre en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoAmarillo y terminación de placas 5 y 6, con holograma 1 y 2.
🚗𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/A5pKrPFltq