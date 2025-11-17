VIDEO: ¡Héroes sin capa! Rescatan a perrita adoptada dentro de una vivienda inundada en Azcapotzalco

¡Todas las vidas cuentan! Un perrita fue rescatada dentro de una vivienda inundada por una fuerte fuga de agua en calles de la colonia Patrimonio Familiar, en la alcaldía Azcapotzalco, CDMX.

El rescate de la perrita fue realizado por elementos de Protección Civil de la Ciudad de México, quienes resguardaron al animalito.

"Dije se me va morir, es la que me cuida (...) Yo vivo solita", compartió María de la Luz Calderón, dueña del lomito rescatado.

Así fue el rescate de la perrita en casa inundada en Azcapotzalco

La perrita tuvo que ser sacada de la casa inundada con ayuda de un contenedor de color azul, siendo arrastrada por dos elementos de Protección Civil, que la llevaron a los brazos de su dueña, quien se encontraba realmente preocupada.

Por otro lado, la fuga de agua en calles de Azcapotzalco, ocurrió durante las primeras horas de este 17 de noviembre 2025. La señora María de la Luz, sueña de la perrita, contó que ella estaba durmiendo cuando escuchó el sonido de un chorro de agua; un vecino tuvo que ayudarla a salir de la vivienda.

"No podía salirme, no encontré las llaves (...) Pedía auxilio, gritaba y nadie me oía", contó la señora.

Hasta el momento se desconoce lo qué pasará con la vivienda afectada por las inundaciones.

¡Todas las vidas cuentan!🐾#AlertaVialFIA | Rescatan a perrita atrapada en una vivienda inundada por fuerte fuga de agua en Antonio Valeriano y calle 26, colonia Patrimonio Familiar, #Azcapotzalco.



La mascota ya se encuentra a salvo.



📹 | @isidrocorro pic.twitter.com/oVx3vt90pa — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 17, 2025

Otras viviendas afectadas por inundaciones en Azcapotzalco

La casa de la señora María de la Luz, no fue la única afectada por las inundaciones en la alcaldía Azcapotzalco, pues vario vecinos de la zona aseguraron sufrir daños por esta situación; un vehículo comenzó a inundarse.

La fuga de agua ocurrió en la esquina de Antonio Valeriano y calle 36 en la colonia Patrimonio Familiar, ubicada en la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México. Vecinos alertaron a los bomberos para que pudieran ayudarles con la situación.

¿Qué hacer durante una inundación en la CDMX?

Ante una inundación en CDMX, lo primero que hay que hacer es guardar la calma y seguir estos pasos:

