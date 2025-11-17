Incendio de camión de carga obliga al cierre de tramos clave en la Naucalpan–Toluca, ¿cuáles son?

Un grave incidente vial se registró en la Autopista Naucalpan–Toluca tras el incendio de un camión de carga a la altura del kilómetro 35, lo que provocó el cierre parcial y severas afectaciones a la circulación en ambos sentidos. El hecho se registró aproximadamente a las 9 de la mañana, por lo que la circulación se vio afectada durante varias horas.

Cierre vial por incendio de camión de carga en la autopista Naucalpan-Toluca

El incendio ocurrió específicamente en el kilómetro 35, pero la afectación mayor se localizó en el kilómetro 036+700 con dirección a Naucalpan. Equipos de emergencia acudieron al lugar para sofocar el fuego que consumía la unidad de carga.

Debido a las labores de emergencia y la afectación en la carpeta asfáltica, la circulación se vio gravemente comprometida, obligando a las autoridades a establecer cortes y vías alternas.

⚠️ Incendio en la autopista Naucalpan–Toluca: un camión de carga se quemó en el km 35.



Cierres parciales entre Cerrillo y Ayotuxco en ambas direcciones. pic.twitter.com/ji507yHwKc — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) November 17, 2025

¡Atención! El tramo entre Cerrillo y Ayotuxco presenta cierres, asimismo, el tramo entre Ayotuxco y Cerrillo también se encuentra afectado. Se exhorta a los automovilistas a manejar con extrema precaución y a utilizar vías alternas para evitar la zona y la congestión generada por el siniestro. La cuenta oficial de la autopista indicó que solamente se cuentan con los tramos en dirección Naucalpan y Toluca.

#AlertaVialFIA | Tráiler que transportaba telas se incendió en la autopista Toluca - Naucalpan.



La unidad circulaba con dirección a Querétaro cuando chocó contra el muro de contención. El conductor salió con vida.



Severo conflicto vial en la zona.



📹 | @danielderosastv pic.twitter.com/U38dZ1QiAT — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 17, 2025

Reportes preliminares indicaron que el tráiler transportaba telas y circulaba con dirección a Querétaro cuando chocó contra el muro de contención, a pesar de que el conductor salió con vida, el tráiler se incendió. Desde temprano, retroescavadoras y grúas trabajan en el retiro con desvíos recomendados por la carretera libre.

En otro lado de la ciudad, en Avenida Constituyentes y Paseo de la Reforma, col. Lomas Altas, alcaldía Miguel Hidalgo, se registró el incendio de un vehículo particular. Mismo incidente que también provocó dificultades en la vialidad, por lo que se recomendaron como vías alternativas avenida Paseo de la Reforma y Vasco de Quiroga.

En Av. Constituyentes y Paseo de la Reforma, col. Lomas Altas, @AlcaldiaMHmx, se registró el incendio de un vehículo particular. @Bomberos_CDMX sofocaron el fuego; sin reporte de lesionados. #TrabajandoJuntos #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/NbG9rAgzMk — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 17, 2025

*Información en desarrollo