Metro CDMX hoy 15 de septiembre: Cerradas estaciones Los Reyes y La Paz de la Línea A por inundaciones

No te pierdas las actualizaciones más relevantes del Metro CDMX para este lunes 15 de septiembre, para que puedas tomar precauciones en tu camino.

Escrito por: América López
Metro CDMX hoy 15 de septiembre: Cerradas estaciones Los Reyes y La Paz de la Línea A por inundaciones|X: @MetroCDMX

Estas son las actualizaciones más relevantes del Metro CDMX para este lunes 15 de septiembre Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el minuto a minuto del avance de trenes del transporte para que evites llegar tarde a tus destinos. Tras las lluvias del pasado domingo 14 de septiembre, la Línea A del transporte presenta inundaciones considerables, por lo que se encuentra cerrada.

¿Cómo opera la Línea A?

La Línea A opera de manera provisional de Pantitlán a Santa Marta en ambos sentidos. Se cuenta con apoyo de unidades de RTP de Pantitlán a Santa Marta. Toma previsiones.

Estaciones Los Reyes y La Paz de la Línea A se encuentran cerradas

Se amplía el servicio provisional en la Línea A, de Pantitlán a Santa Marta en ambos sentidos. Permanecen cerradas las estaciones Los Reyes y La Paz. Personal del Metro continúa con labores de bombeo y revisión de instalaciones, debido al ingreso de agua del exterior, con el objetivo de restablecer la operación completa lo antes posible.

