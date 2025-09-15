Metro CDMX hoy 15 de septiembre: Cerradas estaciones Los Reyes y La Paz de la Línea A por inundaciones

Estas son las actualizaciones más relevantes del Metro CDMX para este lunes 15 de septiembre Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el minuto a minuto del avance de trenes del transporte para que evites llegar tarde a tus destinos. Tras las lluvias del pasado domingo 14 de septiembre, la Línea A del transporte presenta inundaciones considerables, por lo que se encuentra cerrada.