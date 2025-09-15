Metro CDMX hoy 15 de septiembre: Cerradas estaciones Los Reyes y La Paz de la Línea A por inundaciones
No te pierdas las actualizaciones más relevantes del Metro CDMX para este lunes 15 de septiembre, para que puedas tomar precauciones en tu camino.
Estas son las actualizaciones más relevantes del Metro CDMX para este lunes 15 de septiembre Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el minuto a minuto del avance de trenes del transporte para que evites llegar tarde a tus destinos. Tras las lluvias del pasado domingo 14 de septiembre, la Línea A del transporte presenta inundaciones considerables, por lo que se encuentra cerrada.
¿Cómo opera la Línea A?
La Línea A opera de manera provisional de Pantitlán a Santa Marta en ambos sentidos. Se cuenta con apoyo de unidades de RTP de Pantitlán a Santa Marta. Toma previsiones.
Estaciones Los Reyes y La Paz de la Línea A se encuentran cerradas
Se amplía el servicio provisional en la Línea A, de Pantitlán a Santa Marta en ambos sentidos. Permanecen cerradas las estaciones Los Reyes y La Paz. Personal del Metro continúa con labores de bombeo y revisión de instalaciones, debido al ingreso de agua del exterior, con el objetivo de restablecer la operación completa lo antes posible.
September 15, 2025
Línea A, 02:30 hrs.
Se identifican dos puntos críticos de inundación en el tramo Santa Marta – Los Reyes.
1.- 250 metros afectados con 1 m de altura de agua, con actividad de desasolve y trabajando para restablecer el servicio.
2.- 600 metros afectados con 1.7 m de