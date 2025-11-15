¡Estaciones cerradas del Metro CDMX hoy 15 de noviembre 2025! Checa cuáles son
Consulta aquí las actualizaciones minuto a minuto de este sábado para el avance del Metro CDMX así como de las estaciones cerradas por las actividades de hoy.
¡Toma nota! Estaciones del Metro CDMX cerradas hoy
Las estaciones Zócalo, Allende y Bellas Artes de la Línea 2 y Bellas Artes de la Línea 8 permanecerán cerradas hasta nuevo aviso.
#AvisoMetro: Las estaciones Zócalo/Tenochtitlan, Allende y Bellas Artes de la Línea 2, así como Bellas Artes de la Línea 8, permanecen cerradas hasta nuevo aviso. Para dirigirte a la zona centro, puedes usar como alternativas las estaciones Pino Suárez (Líneas 1 y 2) y San Juan…— MetroCDMX (@MetroCDMX) November 15, 2025