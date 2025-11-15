Logo InklusionSitio accesible
¡Estaciones cerradas del Metro CDMX hoy 15 de noviembre 2025! Checa cuáles son

Consulta aquí las actualizaciones minuto a minuto de este sábado para el avance del Metro CDMX así como de las estaciones cerradas por las actividades de hoy.

Escrito por: Ollinka Méndez
Metro CDMX HOY: Avance minuto a minuto.

Consulta nuestro minuto a minuto sobre el avance del Metro CDMX o de algún percance que pueda afectar tu rutina para este sábado 15 de noviembre 2025.

EN VIVO

¡Toma nota! Estaciones del Metro CDMX cerradas hoy

Las estaciones Zócalo, Allende y Bellas Artes de la Línea 2 y Bellas Artes de la Línea 8 permanecerán cerradas hasta nuevo aviso.

