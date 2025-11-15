9 meses prófugo: cae sujeto por ataque a velorio en Tláhuac; menor y una mujer murieron

Estuvo libre por nueve meses, pero ya fue detenido. La policía de la Ciudad de México (CDMX) detuvo a Uziel Jesús "N", presunto autor intelectual de una agresión a balazos en un velorio en la alcaldía Tláhuac, que dejó una menor de edad y una mujer muertas.

La agresión por la que se le investiga ocurrió en febrero de 2025, en un velorio que se llevaba a cabo en la calle Emperadores, de la colonia 3 de Mayo y este viernes se dio a conocer que fue detenido junto con dos hombres más. El día del ataque, además, cinco personas resultaron lesionadas y fueron llevadas a diferentes hospitales.

Relacionan a sujeto detenido con La Familia Michoacana.

Las investigaciones señalan a este sujeto como presunto líder de una facción de La Familia Michoacana que opera en dicha demarcación y dedicada al narcomenudeo, extorsión y homicidio.

Uziel Jesús "N", de 31 años, fue detenido junto con dos hombres más identificados como Jorge Enrique "N" y Félix Jesús "N", señalados como sus principales operadores, dedicados a la venta y distribución de droga en la misma alcaldía, y quienes fungen como choferes de una camioneta con placas de circulación del estado de Michoacán.

Presunto criminal también es relacionado por ataque a otra mujer

Uziel Jesús "N" también estaría relacionado con el homicidio de una mujer que viajaba a bordo de su vehículo particular en la calle Valle Alpino y su esquina con Océano de las Tempestades, en la colonia Selene, de la alcaldía Tláhuac, el 25 de febrero pasado. La mujer se impactó con varios automóviles estacionados.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizaron trabajos de investigación de gabinete y campo para detener al hombre detrás de estos dos casos.

¿Cómo detuvieron a hombre ligado con La Familia Michoacana?

Los oficiales identificaron a un hombre que posiblemente forma parte de una célula delictiva, como uno de los probables responsables de coordinar la agresión, motivo por el cual se realizaron trabajos de inteligencia y le dieron seguimiento a su zona de confort y movilidad; además identificaron una camioneta color gris en la que se desplazaba.

Durante un recorrido de seguimiento en la calle Puente caso esquina con Prolongación de Miramontes, en la colonia Amsa, de la alcaldía Tlalpan, los oficiales localizaron dicha camioneta y a tres hombres que actuaban de manera inusual, además que uno de ellos tenía en su poder un objeto similar a una pistola.

Al ver la situación, les marcaron el alto para realizarles una revisión, tras la cual les hallaron un arma corta con siete cartuchos útiles, 63 bolsitas con aparente marihuana, 82 envoltorios con una sustancia sólida similar a la cocaína en piedra, una bolsa con aproximadamente 40 gramos de lo que pudiera ser crystal, dinero en efectivo, y tres teléfonos celulares.

Los hombres de 31, 36 y 44 años de edad fueron detenidos y, junto con lo asegurado y la camioneta, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica y continuará con las investigaciones del caso.