Acribillan de 9 balazos a hombre en Naucalpan | Mientras Dormía

Durante la noche del sábado 30 de agosto de 2025, un hombre fue asesinado a balazos en Naucalpan, en el Estado de México (Edomex) mientras usted dormía.

La víctima estaba a bordo de una motocicleta circulando en Ferrocarril Nacional esquina con la calle San Francisco, en la colonia Ahuizotla, cuando sujetos abrieron fuego contra él y le dispararon en a menos nueve ocasiones.

Tras el ataque, elementos de la Policía Municipal y de la Guardia Nacional acudieron a resguardar la zona. Familiares de la víctima reconocieron el cuerpo en la escena del crimen.

La Fiscalía General de Justicia del Edomex abrió una carpeta de investigación para dar con el responsable del homicidio.

Detienen a hombre que presuntamente asaltó a una persona en Álvaro Obregón; ya tenía antecedentes penales

Un hombre de 27 años de edad pidió el apoyo de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, debido a que un sujeto presuntamente lo asaltó tras amenazarlo con una pistola.

El crimen sucedió en la colina Segunda Ampliación Presidentes en la alcaldía Álvaro Obregón. Los agentes detuvieron al presunto ladrón y le aplicaron una revisión preventiva. Tras ello, le decomisaron una réplica de arma de fuego corta, un teléfono celular y dinero en efectivo.

El detenido, quien tiene 22 años de edad, fue presentado ante el Agente del Ministerio Público, junto con lo asegurado.

Tras una revisión a la información gubernamental, el detenido ya había ingresado a una cárcel de la CDMX por delitos contra la salud. Además, en el año 2018 estuco presentado ante el Ministerio Público por posesión de droga. También fue presentado en el Juez Cívico por inhalar estupefacientes, destacó la SSC en un comunicado.