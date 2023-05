Migrantes esperan en Irapuato el tren para llegar a Matamoros

Son más de mil migrantes los que podemos encontrar en las avenidas bajas del Puente Siglo XXI en Irapuato, Guanajuato ya tienen una semana en este lugar, y lo comparten mientras llega el tren para seguir su camino a Matamoros, Tamaulipas.

Raiza Rivero, migrante venezolana narra lo difícil que fue dejar a su familia: ¿Le duele desprenderse de ellos para poder buscar en esta travesía llegar a los Estados Unidos? Sí claro que me duele porque no conozco a mis nietos al último no lo pude conocer porque me tuve que venir y el sueño mío es ese, llegar allá para poderlos ayudar económicamente comprarle su casa y esas cosas”.

Lo que más les preocupa del viaje es que los niños quedan expuestos, como lo señala Jorge Pérez, migrante venezolano: “Nosotros podemos aguantar a frío podemos quedarnos sin comer pero pedimos de toda colaboración solidaridad con los niños que les busquen alguna ayuda alguna solución”.

Migrantes están varados mientras no tengan asilo en EU

Comparten migrantes que en este lugar la falta de condiciones básicas para vivir como un techo, agua, alimentos y un baño para poder hacer sus necesidades no son impedimento para seguir adelante por sus sueños de llegar a la frontera de méxico con los Estados Unidos.

Aquí conviven personas de distintas edades, nacionalidades y culturas. Hay haitianos, venezolanos, brasileños y hondureños, el último censo de población y vivienda levantado por el Inegi fue en 2020, y según cifras para ese periodo en el estado de Guanajuato se reportaron 557 mil 773 personas inmigrantes.