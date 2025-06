Misael regresa a trabajar con todo y collarín; el joven frutero fue brutalmente golpeado en Tehuacán

Misael Ulises Galván, conocido como “El Piñas”, volvió a instalar su puesto de frutas en el centro de Tehuacán, Puebla, donde hace menos de dos semanas fue brutalmente golpeado. La agresión ocurrió el pasado 21 de mayo cuando dos hombres, presuntamente molestos por su presencia frente a su negocio de refacciones, le pegaron y lo ahorcaron hasta dejarlo inconsciente.

Pese a la reciente violencia vivida, Misael reapareció con collarín, pero con una sonrisa, en su tradicional esquina de la avenida Independencia Oriente y 25 sur, donde ha vendido fruta desde los 14 años para ayudar económicamente a su familia. El pasado lunes 2 de junio, su regreso fue muy distinto: ya no estaba solo.

Vuelve a vender fruta tras la golpiza: “No puedo dejar de trabajar”

Acompañado de su madre, quien no se separa de él tras la agresión, el joven de 22 años reanudó su rutina en su motoneta adaptada como carrito de frutas. Desde temprano, varias personas ya lo esperaban para comprarle, muchas de ellas motivadas por el apoyo que recibió en redes sociales tras dar a conocer su historia.

Entre cócteles de fruta, cocos frescos y aguas de sabores, Misael despachó a decenas de clientes. “No me puedo dar el lujo de quedarme en casa. Mi familia depende de este trabajo”, comentó en una breve charla con medios locales. Y es que la recomendación médica fue de 15 días en reposo, los cuales no ha cumplido, pero no ir a trabajar, significa una pérdida económica muy fuerte para él y su familia, debido a que su padre no puede salir porque sufre diabetes, tiene hemodiálisis y ha perdido la visión en un ojo.

Decenas de personas han preguntado en redes sociales por su horario de trabajo para ir a comprarle y mostrarles su apoyo, por lo que Misael asegura que lo encuentran de lunes a viernes, de 10:00 a 17:00 horas, y permanece en la misma zona donde ocurrió el ataque. Sin embargo, se mantiene latente el temor por su seguridad, afirmó que tiene miedo de que le hagan algo mientras vende.

Agresores aún prófugos; Fiscalía no ha logrado localizarlos

A pesar del impacto mediático y las denuncias públicas, la Fiscalía General del Estado de Puebla aún no ha logrado ubicar a Julio “N” y Gerson “N”, padre e hijo, presuntos responsables del ataque. Ambos son buscados por el delito de lesiones dolosas.

La falta de avances en el caso preocupa a la familia de Misael, quienes temen represalias, aunque el joven afirma que su deber es continuar luchando por su sustento diario. La historia de Misael ha conmovido a cientos en redes sociales, y su regreso al trabajo se ha convertido en un símbolo de resistencia y dignidad frente a la violencia.