Muere bebé intoxicado con cocaína en Chaco, Argentina, tras ser amamantado por su mamá

Un bebé de apenas un mes de nacido murió después de pasar 12 días internado en un hospital de Chaco, Argentina, debido a una intoxicación con cocaína por culpa de su madre.

El pasado 16 de julio, el Hospital Perrando, en la ciudad de Resistencia, recibió a una mujer de 34 años que llevaba en brazos a un bebé porque según dijo la mujer, el menor “se había descompensado en su domicilio”.

Los médicos indicaron que el bebé, en ese entonces tenía 21 días de vida, presentaba una dificultad respiratoria grave, por lo que tuvo que ser internado de urgencia en el área de neonatología para ser atendido.

Más tarde, los médicos indicaron que el bebé tenía asistencia mecánica respiratoria con síndrome de hipoxia y había salido positiva la prueba de cocaína.

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¿Cómo se intoxicó con cocaína el bebé de un mes en Argentina?

La droga ingresó al cuerpo del bebé después de ser amamantado por su mamá, quien era adicta y había consumido la droga recientemente.

La salud del bebé empeoró rápidamente y presentó “insuficiencia respiratoria, hipotensión refractaria al tratamiento y trastorno por problemas metabólicos graves. Tras dos 12 días en el hospital, el pequeño perdió la vida.

Este no es el primer caso en el que un bebé muere por intoxicación de drogas. En agosto pasado un pequeño murió en Tucumán tras encontrarle estupefacientes en su cuerpo. A finales de diciembre, también en Chaco, un menor murió tras consumir cocaína por accidente En 2021, en Santa Fe ocurrió lo mismo con un niño.