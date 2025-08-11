Dennis Bell, un meteorólogo originario de Gran Bretaña, desapareció en 1959, cuando realizaba una misión en la Antártida para la institución hoy conocida como el British Antarctic Survey. Ahora, sus restos fueron identificados con muestras genéticas.

En enero de 2025, una expedición con expertos de Polonia halló los restos del investigador, junto con un reloj de pulsera, una radio y una pipa. Ahora, el 11 de agosto de 2025, el mismo organismo informó que lograron comprobar la identidad de los restos con ayuda de pruebas genéticas.

¿Cuándo murió Dennis Bell?

Dennis Bell, apodado como “Tink”, era meteorólogo para el British Antarctic Survey y murió el 26 de julio de 1969 en una grieta de un glaciar en la bahía Almirantazgo, en la isla del Rey Jorge, en la península antártica.

Tanto él como Jeff Stokes, salieron de la base para inspeccionar un glaciar, a bordo de un trineo tirado por perros. Debido a que la capa de nieve era profunda, los perros comenzaron a cansarse, por lo que Bell se acercó para animarlos, pero cayó por una grieta.

Aunque su compañero lo jaló al borde del agujero con ayuda de un cinturón, este se rompió, por lo cual terminó cayendo y no respondió.

“Cuando a mi hermana Valerie y a mí nos avisaron que habían encontrado a nuestro hermano Dennis después de 66 años, quedamos impactados y asombrados” dijo el hermano de Bell, David, al British Antarctic Survey.

El hermano del investigador agradeció al British Antarctic Survey, el British Antarctic Monument Trust y el equipo polaco que trajo los restos de Bell a casa, ya que ello les ayudó a superar la trágica pérdida.

Jane Francis, directora del British Antarctic Survey, calificó el descubrimiento como un “momento conmovedor y profundo”.

De hecho, en honor al meteorólogo, el Punto Bell en la isla del Rey Jorge ubicado en las coordenadas 62° 06′ 41” Sur 58° 51′ 56” Oeste, fue nombrado por David Bell.

No es el primer excursionista hallado después de décadas de estar desaparecido

Conforme los glaciares se derriten en el mundo, en los últimos años han sido descubiertos cuerpos de escaladores, investigadores y excursionistas desaparecidos

En 2024, el cuerpo preservado de un montañista estadounidense fue encontrado en Perú, 22 años después de que desapareciera mientras escalaba un pico nevado.

En 2023, los restos de un alpinista desaparecido durante 37 años fueron recuperados de un glaciar de los Alpes suizos. Mientras que en 2017, un glaciar en derretimiento en Suiza reveló los cuerpos de una pareja que desapareció en 1942.

