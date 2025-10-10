Un hallazgo sorprendente se registró en la Ciudad de México (CDMX) cuando se ejecutaban trabajos de demolición del antiguo Hospital “Dr. Gonzalo Castañeda”, ubicado en Tlatelolco, al norte de la capital y que comenzaron el 14 de agosto de 2025.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) informó que durante las obras de demolición se identificaron presuntos restos humanos.

Fiscalía de CDMX investiga hallazgo de restos humanos tras demolición de hospital

El ISSSTE dio aviso a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX sobre este hallazgo, del cual la institución de seguridad tomó conocimiento y realiza las diligencias pertinentes para esclarecer el origen de los posibles restos humanos.

En tanto, los trabajos continuaron de manera controlada, con el objetivo de asegurar todos aquellos elementos que, en el contexto de una demolición, pudieran representar un riesgo en materia de protección civil.

Aseguró que las labores de demolición del inmueble se han ejecutado de forma planificada y bajo medidas de seguridad, sin que se hayan registrado incidentes que involucren al personal o a la población aledaña.

#TarjetaInformativa | Con respecto a la identificación de presuntos restos humanos durante las obras de demolición del antiguo Hospital "Dr. Gonzalo Castañeda", ubicado en Tlatelolco, el #ISSSTEInforma lo siguiente: ⤵️ pic.twitter.com/bXXa1TYKLx — ISSSTE (@ISSSTE_mx) October 10, 2025

¿Por qué se decidió demoler el Hospital “Dr. Gonzalo Castañeda”?

Martí Batres Guadarrama, director general del ISSSTE, anunció el 13 de julio de 2025 que el antiguo Hospital General “Dr. Gonzalo Castañeda Escobar”, ubicado en Tlatelolco, se demolerá para construir una nueva unidad médica en la zona norte de la CDMX.

El director general precisó que, el pasado 28 de junio la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aprobó la cartera de inversión para la demolición del inmueble, la cual se realizará a través de técnicas controladas, a efecto de proteger el entorno, donde se encuentra una unidad médica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

“Vamos a demoler el viejo inmueble, ya tenemos la autorización de la Secretaría de Hacienda en cartera de inversión para hacer la demolición, tiene que ser una demolición cuidadosa porque a un lado hay un hospital del IMSS, entonces no puede ser con un derrumbe general, sino que se tiene que hacer piso por piso todo el desmonte de esa estructura”, dijo el funcionario.