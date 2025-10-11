Suspenden guardería del IMSS tras muerte de bebé en colonia Cuauhtémoc; padres exigen justicia

Un bebé de 11 meses perdió la vida el pasado 1 de octubre, presuntamente a causa de una negligencia en la guardería “Colegio Cibeles” del IMSS, ubicada en la colonia Cuauhtémoc de la Ciudad de México (CDMX).

La estancia infantil opera desde hace 25 años bajo el esquema de subrogación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), es decir, es una guardería privada que presta servicios al instituto.

¿Qué le pasó al bebé Luciano en la guardería?

De acuerdo con el testimonio de la madre del menor, Nancy, ella y su esposo Eduardo dejaron a su hijo, Luciano Mateo, como cada día en la guardería, confiando en que estaría bien cuidado mientras ambos trabajaban.

Sin embargo, alrededor de la 1:40 de la tarde recibieron una llamada de la directora del plantel, quien les informó que el bebé había tenido un incidente al ahogarse con un alimento y había sido trasladado a un hospital cercano.

Hoy Nancy y Eduardo nos necesitan. Que este video llegue a todo México. #JusticiaParaLuciano 🙏🏼



En la Alcaldía Cuauhtémoc suspendimos actividades en las guarderías ubicadas en Río Ganges 81 y Río Grijalva 31, colonia Cuauhtémoc.



Ambas subrogadas al @imss_mx, no acreditaron uso… pic.twitter.com/PXxJsjtEHS — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) October 9, 2025

Nancy relató que al llegar al hospital no recibió explicaciones claras sobre lo ocurrido, y que le informaron que su hijo había llegado sin signos vitales.

“Ha sido un proceso bastante doloroso, tener que despedir a mi bebé sin haberme despedido de él en vida. No hay explicaciones ni avances en la investigación”, expresó la madre.

La familia presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México el pasado 2 de octubre.

La alcaldía Cuauhtémoc suspende actividades de la guardería

El IMSS lamentó el fallecimiento del menor y precisó que presta servicios al IMSS, aunque ofreció acompañamiento a la familia.

Por su parte, las autoridades suspendieron las actividades del plantel mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

“El Instituto colabora plenamente con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y se ha entregado toda la documentación requerida en tiempo y forma”, menciona el IMSS en el boletín informativo.

El #IMSS lamenta profundamente el accidente ocurrido en la Guardería Colegio Cibeles, en la Ciudad de México.



Se mantiene acompañamiento a la familia, colabora con las autoridades y reitera su compromiso con la transparencia y la justicia. pic.twitter.com/7kjh2U7Gfh — IMSS  (@Tu_IMSS) October 10, 2025

También se inició un proceso de reubicación de las niñas y niños inscritos en otras estancias infantiles para garantizar su atención.

“Quiero que la partida de mi bebé no pase desapercibida, porque no fue cualquier cosa, fue una vida, y la vida es sagrada”, expresó Nancy.